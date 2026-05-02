Alianza vs CAI, martes 8pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El entrenador de Sporting San Miguelito, Julio Dely Valdés, no ocultó su molestia luego de la derrota 3-2 ante Alianza FC, resultado que sentenció la temporada de los académicos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

En declaraciones posteriores al encuentro, el estratega panameño se mostró visiblemente decepcionado y calificó el compromiso como un partido “muy extraño”, dejando entrever su inconformidad con varias situaciones ocurridas durante el juego.

“Pasaron cosas muy raras desde el minuto uno”

Dely Valdés fue contundente al analizar lo ocurrido en el Rommel Fernández:

“Un partido rarísimo, rarísimo. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno, cosas muy raras, muy raras. Y la verdad es que ya a esta altura no me sorprende.”

El técnico aseguró que las situaciones que observó durante el encuentro le generaron frustración e incluso vergüenza desde el banquillo.

“Yo sentía vergüenza de estar allí dirigiendo un equipo que en ocasiones parecía que no quería ganar hoy.”

Dudas sobre el desarrollo del partido

Consultado sobre la polémica acción del tercer gol de Alianza, que terminó con el balón dentro de la portería de José Calderón, el entrenador afirmó que no tuvo claridad total desde su posición, aunque insistió en que lo ocurrido fue parte de una noche extraña.

“Habría que preguntarle a los jugadores que estaban dentro del terreno de juego qué pasó. Desde mi posición yo veo cuando el balón ya está adentro.”

Descarta problemas de vestuario, pero apunta a situaciones puntuales

Julio Dely negó que el problema pase por conflictos internos en el camerino, aunque sí dejó claro que existen situaciones específicas que le preocupan.

“No es un tema del vestuario. No estamos ciegos. Es un tema de situaciones puntuales en diferentes partidos.”

Además, reiteró que lo ocurrido ante Alianza fue la muestra más evidente de esas anomalías:

“Hoy la evidencia más grande la hemos visto, repito, desde el minuto uno. No en la jugada del tercer gol. Desde el minuto uno pasaron cosas muy raras.”

Anuncia cambios para el próximo torneo

Pensando ya en el Torneo Apertura 2026, el técnico adelantó que habrá modificaciones importantes en la plantilla de Sporting.

“Sin duda que habrán salidas. Eso fírmalo. Habrán salidas.”

También explicó que el club ya trabaja en la conformación del próximo plantel, con especial cuidado en la elección de refuerzos:

“Hay que tener mucho tacto a la hora de contratar jugadores. Que cuando vengan, vengan a sumar de verdad y tengan hambre de hacer las cosas bien.”

Las declaraciones de Julio Dely Valdés dejan claro que se avecinan movimientos importantes en Sporting San Miguelito, luego de un cierre de torneo marcado por la frustración y fuertes cuestionamientos internos tras la derrota ante Alianza FC.