Despertó el expreso azul derrotando a los potros en la acción de la LPF

El estadio Armando Dely Valdés fue sede del partido entre Deportivo Árabe Unido y Club Deportivo del Este, "match" que nos regaló goles y emociones.

Los dirigidos por Julio Dely Valdés ganaron 2-1 gracias a las anotaciones de Shaquille Coronado al minuto 11 y de Ángel Caicedo quien sentenció el juego con un golazo al minuto 57. La anotación de Club Deportivo del Este fue de Luis "matador" Tejada de tiro penal al minuto 50.

El Deportivo Árabe Unido suma así sus primeros 3 puntos en la Conferencia del Este y los potros se quedan con 3 unidades en dos partidos jugados.

Para el entrenador de Club Deportivo del Este, Daniel Blanco, jugar en la costa atlántica es muy complicado y reconoció que el arbitraje en este partido fue excelente: "el equipo no jugó mal, el equipo corrió, el equipo tuvo actitud, el equipo trató de hacer lo que trabajamos en la semana, un gol de pelota parada, un golazo, creo que es más por error nuestro".

Mientras que para el entrenador del Deportivo Árabe Unido, Julio Dely Valdés, señaló que tenían que mostrar otra cara comparado a lo ocurrido en la jornada 1 tanto es así que realizaron varios cambios en el once inicial: "en todo el partido hemos controlado digamos el juego, nosotros si es cierto que en los tramos finales de la segunda parte sufrimos porque no teníamos la pelota, pero tampoco nuestro portero tuvo ninguna intervención de peligro, necesitábamos ganar, no importaba como, en parte muy bien el equipo".

