LPF: Tabla de posiciones y partidos de la Jornada 3 en la Liga Panameña de Fútbol

Panamá/Este fin de semana se disputa la jornada 3 del Torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol donde sobresale le partido entre Deportivo Árabe Unido contra Sporting San Miguelito en el estadio Armando Dely Valdés de la ciudad de Colón.

Este viernes 27 de enero se jugará el derby del "West" entre los clubes del San Francisco FC vs Club Atlético Independiente (CAI) desde las 8:00 pm.

El sábado 28 de enero se jugarán tres partidos, el primero desde las 4:00 pm en el estadio profesor Javier Cruz del colegio Artes y Oficios jugarán Plaza Amador vs Alianza FC. Desde las 6:15 pm en el estadio Los Milagros jugarán Herrera FC vs Universitario y a las 8:30 pm Tauro FC vs Potros del Este en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El domingo 29 de enero desde las 4:00 pm en el estadio Armando Dely Valdés el Deportivo Árabe Unido recibe al Sporting San Miguelito, partido que será transmitido por las pantallas de TVMAX.

Para cerrar la jornada 3 del Torneo Apertura 2023 en el estadio San Cristóbal de la ciudad de David, Atlético Chiriquí vs UMECIT FC.