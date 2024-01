LPF: Universitario y CAI abrieron el telón del Torneo Apertura 2024

Este sábado 20 de enero desde las 8:30 pm Sporting vs Deportivo Árabe Unido por TVMAX.

Panamá/Arrancó el Torneo Apertura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol con el partido Universitario vs Club Atlético Independiente en el estadio de la Universidad Latina en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé.

Los universitarios y vikingos firmaron un empate a un gol donde anotaron Ronaldo Dinolis ficha recién llegada al CAI (4') y por Universitario empató Omar Hinestroza al minuto 36.

Resto de la jornada 1

Este sábado hay tres partidos, desde las 4:00 pm Alianza vs Tauro FC en el estadio profesor Javier Cruz del colegio Artes y Oficios, luego a las 6:15 pm desde el Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera San Francisco FC vs UMECIT y cierra la fecha del sábado el duelo Sporting San Miguelito vs Deportivo Árabe Unido desde las 8:30 pm por las pantallas de TVMAX.

El domingo habrán dos partidos, el primero Plaza Amador vs Potros desde las 4:00 pm y Veraguas United vs Herrera FC desde el estadio de los Milagros en Monagrillo desde las 6:15 pm.

