Pronósticos de la jornada 3 en la LPF Torneo Clausura 2022

Luego de dos jornadas disputadas en el Torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol hacemos un balance de los daños de nuestras recomendaciones en la J2.

Acertamos en dos de tres recomendaciones, en la que se falló fue en el partido entre CAI vs San Francisco, el derbi de La Chorrera que terminó con el triunfo de los vikingos 2-0. En este juego habíamos dicho San Francisco EMPATE NO ACCIÓN.

En los otros dos juegos estuvimos con números verdes, Alianza vs Tauro BAJAS DE 2 GOLES y el partido terminó empate sin goles. En el Plaza Amador vs Sporting SM nuestra recomendación fue AMBOS EQUIPOS ANOTAN SI, este juego terminó empatado 1-1.

Dicho esto, iniciamos con nuestro primer pronóstico para esta Jornada 3 de la Liga panameña de Fútbol:

San Francisco FC vs Atlético Chiriquí. - El estadio Agustín "Muquita" Sánchez de La Chorrera será la sede de este choque este viernes 5 de agosto desde las 8:00 pm.

Última sesión de entrenamiento previo a nuestro viaje a ciudad capital para el partido de visita 🆚 @sanfrafc_pa.

DATOS A SEGUIR: En los últimos cinco partidos entre ambos oncenos, el San Francisco ha ganado un solo juego y fue el 21 de octubre del 2021 con marcador de 1-0 y fue en el "Muquita". Atlético Chiriquí ha ganado dos veces, el 21 de abril del 2021 con marcador de 3-0 en David y el 22 de febrero del 2022 con marcador de 2-1 también en David. Han empatado en 2 ocasiones, el 21 de agosto del 2021 con marcador de 1-1 en David, el 22 de abril del 2022 con marcador de 2-2.

En el "Muquita", desde el 2019 hasta la fecha (5 juegos) han empatado 3 veces y los monjes han ganado en 2 oportunidades, Atlético Chiriquí no ha ganado en ese lapso de partidos en casa del San Francisco F.C.

San Francisco FC viene de perder con el CAI en el derbi de La Chorrera 2-0 mientras que el Atlético Chiriquí viene de ganarle al Universitario 3-2.

Nuestra recomendación: Para este partido nos vamos con San Francisco APUESTA SIN EMPATE, si señores repetimos la misma jugada de la jornada 2 con los monjes, esta apuesta consiste en lo siguiente, San Francisco gana, apuesta acertada. San Francisco empata, nos devuelven el monto arriesgado. San Francisco pierde, le decimos adiós a nuestra apuesta.

En CODERE esta apuesta está con cuota de 1.45 donde apostando $10.00 tendremos en la bolsa $14.50.

Veraguas United vs Universitario. - Este partido se jugará el sábado 6 de agosto en el estadio de Atalaya desde las 4 pm y será transmitido por TVMAX.

🎫👉 Boletos 2X1 en Passline (a solo 7$) o en Taquilla (Precio Regular 5$).

DATOS A SEGUIR: En los últimos cinco partidos disputados entre estos dos oncenos, Veraguas United ha ganado 2 encuentros, 23 de octubre del 2021 con marcador de 1-0 y el 27 de abril del 2022 con marcador de 1-0 ambos partidos en territorio veragüense. Mientras que Universitario ha ganado una vez, el 7 de agosto del 2021 con marcador de 2-1 partido jugado en Penonomé. Se han dado un total de 3 empates en los últimos 5 partidos.

En este Torneo Clausura 2022, Veraguas United aún no ha anotado goles en dos partidos, 0-0 contra el CAI y 0-0 contra Herrera FC. Por su lado Universitario en dos partidos tienen 3 puntos, ganaron en la jornada 1 al San Francisco 1-0 y perdieron ante Atlético Chiriquí 3-2 en la jornada 2.

Nuestra recomendación: Para este partido nos vamos con el AMBOS EQUIPOS ANOTAN - NO ejemplo de resultados ganadores en una apuesta de ambos equipos no anotarán son 0-0, 0-1, 4-0, o 0-7. Perderíamos nuestra apuesta de ambos equipos no anotarán si el resultado es 1-1, 2-1, 1-2, 3-2 o cualquier otro resultado donde ambos equipos anoten al menos un gol.

En CODERE esta apuesta está con cuota de 1.65 donde apostando $10.00 estarían ganando $16.50.