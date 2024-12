Actuación sobresaliente de Panamá en Gimnasia Rítmica

Panamá/La gimnasia panameña tuvo una actuación destacable en el Campeonato Centroamericano de Gimnasia Rítmica de Costa Rica, al sumar 12 medallas, 5 de ellas de oro.

En esta competencia, que sirvió de escenario para el Centroamericano de Selección y Clubes, participaron seleccionadas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que finalizó en el primer lugar.

Panamá ocupó el segundo lugar como Selección y las gimnastas panameñas tuvieron como entrenadora a Adriana Gabriela Stoenescu, del club Stoenescu Rhythmic Gymnastics.

Las gimnastas de la selección de Gimnasia Rítmica de Panamá trajeron, además, 1 medalla de plata y 6 medallas de bronce.

Valerie Espinosa, Nivel 5, Categoría 9-10 años, ganó oro en manos libres y bronce en mazas, cinta, pelota y all around; mientras que su compañera Ivanna Calvo, Nivel 6, Categoría 11-12 años, alcanzó plata en cuerda y bronce en cinta y all around.

La gimnasta Isabella Vargas, Nivel 6, Categoría 11-12 años, ganó las medallas de oro en manos libres, aro, cinta y all around.

"Ha sido una gran presentación de Panamá en Costa Rica, hay que agradecerles a todos los papás, entrenadores, patrocinadores y entidades deportivas que hacen posible estos logros", destacó Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia.

Nota de prensa.

Conoce más sobre la gimnasia rítmica.

La gimnasia rítmica es una disciplina deportiva que combina elementos del ballet, la gimnasia y la danza, utilizando diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. Su origen se remonta a principios del siglo XX, desarrollándose en la Unión Soviética y Europa del Este, donde se comenzó a estructurar y reglamentar como deporte competitivo.

Los primeros pasos formales de la gimnasia rítmica fueron dados por figuras como Jean-Georges Noverre y François Delsarte, cuyos métodos de expresión corporal y danza influyeron significativamente en la creación de este deporte. Sin embargo, fue Álvaro Apollonio quien formalizó las primeras competiciones oficiales en la Unión Soviética, contribuyendo al reconocimiento y expansión del deporte.

En términos de competiciones internacionales, la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) organizó el primer Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica en 1963, y desde entonces, la disciplina ha crecido en popularidad, siendo incluida en los Juegos Olímpicos desde 1984.

Entre las figuras más destacadas de la gimnasia rítmica, se encuentran atletas como Evgenia Kanaeva de Rusia, la única gimnasta que ha ganado dos medallas de oro olímpicas en esta disciplina, y Yana Kudryavtseva, también de Rusia, conocida por su precisión y elegancia. En Bulgaria, Maria Petrova y Neviana Vladinova han sido nombres relevantes, demostrando alto rendimiento y obteniendo múltiples títulos mundiales.

La gimnasia rítmica sigue evolucionando, con nuevas generaciones de gimnastas que combinan habilidades atléticas y artísticas, manteniendo viva la tradición y la innovación de este fascinante deporte.