Fedelatin AMB y TVMAX | Alianza estratégica que impulsa el boxeo panameño

Desde la organización, la visión es clara: establecer un sistema de desarrollo sostenible que garantice la continuidad del talento panameño en el boxeo internacional.

Panamá/El boxeo panameño da un paso firme hacia su crecimiento con la reciente alianza entre Fedelatin, organismo adscrito a la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), y TVMAX, consolidando un proyecto que apunta directamente al desarrollo integral de nuevos talentos en el país.

En entrevista exclusiva con Alfredo Mendoza, subdirector de Fedelatin, resaltó la importancia de este acuerdo, calificándolo como un impulso clave para continuar fortaleciendo los programas de formación que ya vienen ejecutando desde hace más de un año. “Esta alianza es muy importante para nosotros, porque nos permite seguir desarrollando a los atletas y darles las herramientas necesarias para crecer”, señaló.

El convenio no solo representa respaldo institucional, sino también una plataforma mediática de alto alcance. En ese sentido, el gerente de deportes de TVMAX, Salvador Saldaña, destacó que este tipo de iniciativas consolidan a la televisora como el referente número uno en deportes en Panamá, reafirmando su compromiso con disciplinas que históricamente han dado gloria al país.

Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la proyección de los atletas. Gracias a esta alianza, los boxeadores tendrán mayor visibilidad, lo que facilitará su desarrollo competitivo y su exposición ante escenarios más exigentes. “Hay muchísimo talento en Panamá, solo falta fortalecerlo y darle seguimiento para que puedan convertirse en boxeadores de élite”, agregó Mendoza.

El programa contempla iniciativas como WBA Kids, WBA Future Champions y No Más Drogas, enfocadas en la formación desde las bases hasta el alto rendimiento. Además, se proyecta la implementación del WBA Future Champions a nivel profesional, lo que permitiría crear una estructura sólida para acompañar a los pugilistas en todas las etapas de su carrera.

Desde la organización, la visión es clara: establecer un sistema de desarrollo sostenible que garantice la continuidad del talento panameño en el boxeo internacional. Este enfoque busca no solo formar campeones, sino también generar oportunidades que impacten positivamente en la sociedad a través del deporte.

Mendoza también destacó el papel de la Asociación Mundial de Boxeo, entidad que, además de regular el deporte, tiene dentro de sus estatutos el compromiso con el desarrollo de nuevas generaciones. “Queremos apoyar el boxeo desde sus bases hasta el nivel profesional, y esta alianza es fundamental para lograrlo”, afirmó.

En cuanto a la agenda inmediata, se confirmó que los próximos eventos se realizarán en el mes de mayo, luego de ajustes logísticos que obligaron a reprogramar las fechas inicialmente previstas para abril. Estas veladas serán clave para continuar evaluando el talento emergente y dar seguimiento a los atletas dentro del programa.

Con este acuerdo, el boxeo panameño se posiciona en una nueva etapa de crecimiento, donde la combinación de formación, exposición mediática y respaldo institucional podría ser determinante para el surgimiento de futuras figuras del ring. La meta está clara: construir el camino hacia el próximo campeón mundial.