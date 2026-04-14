Joshua y Fury negocian para cerrar su esperado combate de pesos pesados en noviembre

Fury firmó su regreso tras 16 meses de retirada el sábado con una victoria ante Arslanbek Makhmudov a los puntos.

Londres, Reino Unido/Los pesos pesados británicos Anthony Joshua y Tyson Fury cierran los detalles para enfrentarse en un esperado combate en noviembre, señaló este martes el promotor Eddie Hearn.

Hearn subrayó que está "bastante seguro" de que el combate finalmente tendrá lugar a finales de este año.

Otras noticias: Boxeo| Tyson Fury: el ex campeón mundial pesado sale del retiro y regresa triunfante

Fury firmó su regreso tras 16 meses de retirada el sábado con una victoria ante Arslanbek Makhmudov a los puntos.

Tras ese combate, Netflix anunció en redes sociales que se había cerrado el acuerdo para la pelea más lucrativa en la historia del boxeo británico entre las estrellas Fury y Joshua.

Hearn dijo que la plataforma de streaming se adelantó, pero confía en que la pelea se llevará a cabo.

Joshua primero necesita volver al ring en una pelea de preparación después de su victoria en diciembre sobre la estrella de YouTube Jake Paul, en su única aparición en 19 meses.

"Las instrucciones que tengo de AJ (Anthony Joshua) son cerrar la pelea y en eso nos vamos a centrar. No diría realmente que haya puntos de fricción, pero, obviamente, cuando recibes un contrato es muy natural responder con un montón de cosas", explicó Hearn.

"No es nada importante, solo detalles sobre con quién pelea en julio, cuándo pelea, dónde va a ser la pelea", añadió.

Joshua se vio involucrado en un accidente de coche en Nigeria en diciembre en el que murieron dos de sus amigos más cercanos.

En la próxima quincena se espera que los médicos le den el visto bueno para reanudar los entrenamientos completos tras las lesiones sufridas en el accidente.

El boxeador de 36 años ha estado trabajando su preparación física en Ucrania con el campeón del CMB, la AMB y la FIB, Oleksandr Usyk.