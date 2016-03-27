La atleta búlgara Petrova da positivo por Meldonium

La atleta búlgara Gabriela Petrova, subcampeona de Europa de triple salto en sala, dio positivo por Meldonium, anunció este domingo su agente, Venitsa Atanasova.

"Gabriela Petrova tiene restos de Meldonium en un control antidopaje fuera de la competición", declaró Atanasova a la televisión pública BNT.

"Tomó ese producto en 2015, cuando todavía estaba autorizado. No está suspendida, hay una investigación en curso", precisó.

Gabriela Petrova, de 23 años, ganó la plata en triple salto en el campeonato de Europa de atletismo en pista cubiera en marzo de 2015, en Praga (14,52 m).

En 2015 fue elegida deportista del año en Bulgaria.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) inscribió el Meldonium en su lista de productos prohibidos desde el 1 de enero de 2016.

El Meldonium se hizo popular de repente a principios de mes, cuando la exnúmero 1 mundial de tenis Maria Sharapova reveló que había dado positivo por ese medicamento durante el Abierto de Australia del pasado mes de enero.