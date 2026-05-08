Panamá conforma delegación para el Campeonato Latinoamericano de Karting 2026
Los pilotos defenderán los colores patrios en el territorio costarricense a mediados de este mes.
Panamá/Once pilotos integran la delegación que representará a Panamá en el Campeonato Latinoamericano de Karting, evento que se disputará del 15 al 17 de mayo en Costa Rica y que reunirá a más de 200 competidores provenientes de distintos países de la región.
La representación panameña llegará con talento, experiencia y una nueva generación de pilotos que buscarán dejar la bandera nacional en lo más alto del podio en cada una de las categorías del certamen. La delegación estará conformada por competidores de distintos equipos nacionales, quienes han trabajado intensamente dentro y fuera de pista para afrontar uno de los compromisos más importantes del kartismo latinoamericano.
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Entre los aspectos más destacados de la participación panameña, varios pilotos tendrán doble participación en diferentes categorías, demostrando así su preparación, nivel competitivo y compromiso con este importante reto internacional.
Además, la delegación nacional contará con pilotos de amplia experiencia internacional. Nombres como José Alejandro Halphen e Ian León ya saben lo que es subir al podio en suelo costarricense, mientras que Rafael Fábrega llega como uno de los referentes del grupo tras conquistar múltiples competencias a nivel regional, incluyendo victorias en el Campeonato Latinoamericano dentro de su respectiva categoría.
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La delegación de Panamá, que fue presentada el pasado 7 de mayo, estará conformada por:
Kid Kart
- Rafael Terán – Energy Corse Panamá
Micro Rok
- Axel Gómez – GPM
- Oliver Smith – GPM
- Oscar Ricardo Terán – Energy Corse Panamá
Mini Rok
- Axel Gómez – GPM
- Maxis Schubert – Energy Corse
Tillotson Senior
- Ian León – Panamá Karting M.
- Rafael Fábrega – TDR
- Sebastián Medina – GPM
VLR Jr.
- Nicolás Marín – GPM
VLR Sr.
- Ian León – Panamá Karting M.
- José Halphen – Panamá Karting M.
- Rafael Fábrega – TDR
VLR Master
- Cristian Smith – GPM
Rok Shifter
- Oscar Terán – Pirates Kart
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Pilotos como Axel Gómez competirán tanto en Micro Rok como en Mini Rok, mientras que Ian León y Rafael Fábrega tendrán participación en Tillotson Senior y VLR Sr., consolidándose como algunos de los representantes con mayor actividad dentro del campeonato.
Con esta importante delegación, Panamá reafirma el crecimiento que viene teniendo el kartismo nacional y el desarrollo de nuevos talentos que continúan ganando experiencia en competencias internacionales de alto nivel.
El Campeonato Latinoamericano de Karting promete un fin de semana lleno de velocidad, estrategia y emoción, donde los pilotos panameños buscarán destacar frente a algunos de los mejores exponentes del continente y continuar escribiendo nuevas páginas para el automovilismo nacional.
Nota de prensa