Real Madrid multa a Valverde y Tchouameni por altercado durante la preparación al clásico contra Barcelona

Los dos jugadores pidieron disculpas y se mostraron dispuestos a cumplir la sanción correspondiente.

España/El Real Madrid ha multado este viernes con 500.000 euros a sus jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, tras el altercado protagonizado por ambos el jueves y que acabó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo craneoencefálico.

"El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador", informó el club merengue en un comunicado.

Los dos jugadores se mostraron arrepentidos y se disculparon entre ellos en su comparecencia este viernes ante el encargado de instruir el expediente disciplinario abierto en su contra, según explicó la entidad en su comunicado.

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"Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna", añadió el club.

El Real Madrid decidió cerrar el caso con una fuerte sanción económica, pero sin sanción deportiva.

Tchouaméni y Valverde protagonizaron el jueves un altercado, que terminó con el breve paso del uruguayo por un centro hospitalario para ser atendido.

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Presentado por los medios como una pelea, Valverde afirmó en un mensaje en Instagram que sólo fue una discusión sin que llegaran a las manos.

Durante la disputa, "golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente", explicó Valverde.

El uruguayo se encuentra de baja por "un traumatismo craneoencefálico" por el que deberá guardar reposo unas dos semanas por lo que se perderá el Clásico del domingo en el Camp Nou en el que el Barcelona puede proclamarse campeón de LaLiga.