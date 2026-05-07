Barcelona vs Real Madrid: Fede Valverde es baja para el Clásico por traumatismo craneoencefálico

Este jueves se dispararon todas las alarmas cuando el diario Marca reveló lo ocurrido después de la práctica del día

Madrid, España/El mediocampista uruguayo Federico Valverde sufrió un "traumatismo craneoencefálico" que le impedirá jugar el Clásico el domingo ante el Barcelona, informó el jueves el Real Madrid, unas horas después de que los medios de prensa informaran de un altercado con su compañero Aurélien Tchouameni.

Otras noticias: ¡Real Madrid bajo tensión! Valverde va a hospital tras pelea con Tchouameni cuando se acerca el clásico ante Barcelona

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico", explicó el club merengue en su breve comunicado.

Según la prensa española, Valverde había tenido que ser conducido a un centro hospitalario, acompañado de su entrenador, Álvaro Arbeloa, para que le cerraran una herida con puntos de sutura, después de un golpe en la cabeza durante un enfrentamiento con Tchouameni.

El partido ante el Barça, el domingo en el Camp Nou, puede suponer el título para el club catalán, al que le basta con un empate en el Clásico para coronarse campeón con tres fechas de antelación.

El Real Madrid, a 11 puntos del Barça, conserva únicamente opciones ínfimas de ser campeón y se encamina a una segunda temporada consecutiva sin grandes títulos, a lo que añade ahora la tensión en su vestuario.

Valverde y Tchouameni ya habían protagonizado una disputa el miércoles en el entrenamiento, entonces encarándose pero sin llegar a la agresión física.

Otras noticias: Mundial 2026: Trump dice "No lo pagaría" por ver a EEUU tras el escándalo de precios de entradas de la FIFA

Pero este jueves se dispararon todas las alarmas cuando el diario Marca reveló lo ocurrido después de la práctica del día, que llevó incluso a Valverde a ser atendido en un hospital cercano a las instalaciones del club en Valdebebas.

Según Marca, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe de Tchouameni" de manera directa.

El diario El País de Montevideo, citó a fuentes cercanas al volante uruguayo que señalaron que el Pajarito sufrió esa herida como efecto de un forcejeo y un golpe con una mesa.

En otro comunicado, el Real Madrid informó también este jueves de la apertura de expedientes disciplinarios contra Valverde y Tchouameni por "los hechos" de este jueves, sin explicar la naturaleza de los mismos.

Otras noticias: Real Madrid vence al Espanyol con Vinicius descollando y aplaza el título del Barcelona hasta el clásico