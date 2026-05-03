Real Madrid vence al Espanyol con Vinicius descollando y aplaza el título del Barcelona hasta el clásico

Se juega la jornada 34 de la liga española y su torneo 2025-2026.

Madrid, España/El Real Madrid ganó 2-0 en el campo del Espanyol este domingo en la 34ª jornada de Liga, aplazando el alirón del Barcelona, que necesitaba que los blancos no vencieran para ser campeones.

Un doblete de Vinicius (55', 66') deja el título liguero en el aire, al menos, hasta el próximo domingo en que el clásico entre los dos gigantes del fútbol español puede decidir el campeonato.

La victoria permite a los blancos mantenerse a once puntos de los barcelonistas a falta de cuatro jornadas y doce puntos por disputar cuando se cierre el lunes la actual fecha.

El Real Madrid salió dispuesto a impedir que el Barça revalidara este domingo el título liguero, pero le costó encontrar el camino ante un Espanyol que no dudaba en presionar.

Vinícius tuvo la primera al rematar al palo de media vuelta (8'), pero el Real Madrid tendría que esperar.

El delantero brasileño del Real Madrid mantuvo desde el inicio su guerra particular con el defensa Omar El Hilali.

El zaguero marroquí del Espanyol estuvo a punto de ser expulsado por una falta sobre "Vini", pero el árbitro cambió la roja directa por amarilla tras acudir al VAR (25').

Marcando el camino -

El partido se fue al descanso con un susto para los merengues en un remate de cabeza de Cabrera al saque de un córner, que despejó Andriy Lunin (45+3').

Tras la pausa, el Real Madrid siguió espeso hasta que Vinícius agarró el balón, hizo una pared con Gonzalo, recortó en el área y batió por bajo a Marko Dmitrovic (55').

En ausencia del lesionado Kylian Mbappé, Vinícius fue el faro ofensivo de los merengues con sus internadas por la banda.

El brasileño volvió a mostrar su mejor cara ocupando todo su espacio en ausencia del goleador francés.

Vinícius aumentó la cuenta de su equipo con otra galopada al área, donde pasó a Bellingham, que devolvió de tacón para que su compañero definiera a la escuadra (66').

Con el 2-0, los merengues se soltaron y empezaron a dominar a un Espanyol que perdió el orden que había tenido hasta entonces.

Vinícius volvió a aparecer para dejar un balón al argentino Franco Mastantuono, que tiró desde la frontal, poniendo a prueba a Dmitrovic (79').

El Espanyol dio un pasito en los últimos minutos, pero no pudo hacer nada por remontar y sumó un partido más sin ganar.

Los pericos no conocen la victoria en todo lo que va de 2026 y se encuentran a apenas cinco puntos del descenso.

El Celta sigue soñando -

El Celta ganó 3-1 al Elche en el primer partido del día para seguir soñando con alcanzar la quinta plaza, que podría darle acceso a la Champions la próxima temporada.

Los goles de Hugo Álvarez (14'), Iago Aspas (30') y Borja Iglesias (85') dejan a los celestes a seis puntos del Betis, que ocupa la quinta posición.

El Elche, para el que marcó André Silva de penal (82'), se mantiene a cuatro puntos de los puestos de descenso.

Los béticos siguen defendiendo su puesto europeo tras ganar este domingo 3-0 al Oviedo, que cada vez tiene más complicado salir del fondo de la clasificación.

"Quedan menos fechas, pero la quinta plaza no está garantizada", advirtió el técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini.

Un doblete del colombiano Juan Camilo Hernández (22', 58') y un gol de Abde (45') dieron la victoria al Betis.

El Rayo Vallecano ganó 2-0 en el campo del Getafe a días de enfrentarse el jueves al Estrasburgo en la vuelta de semifinales de la Conference League.