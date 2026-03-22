Masters 1000 de Miami resultado | Carlos Alcaraz eliminado en tercera ronda

Tras comenzar el año con un pleno de 16 victorias, Alcaraz ha encajado en la última semana una derrota en semifinales de Indian Wells y otra este domingo en Miami.

Miami, Estados Unidos/En su segunda derrota de este año, el español Carlos Alcaraz cayó este domingo en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami a manos del estadounidense Sebastian Korda, número 36 de la ATP.

Alcaraz, líder del ránking mundial, se vio superado por una extraordinaria versión de Korda por 6-3, 5-7 y 6-4.

Tras comenzar el año con un pleno de 16 victorias, Alcaraz ha encajado en la última semana una derrota en semifinales de Indian Wells y otra este domingo en Miami, donde el año pasado ya se estrelló en su debut.

Korda es precisamente el verdugo de Alcaraz con menor ránking en la ATP desde el belga David Goffin, que lo logró en 2025 en Miami siendo el 55º jugador mundial.

Alcaraz había derrotado al hijo del extenista checo Petr Korda en cuatro de sus cinco precedentes, pero este domingo le permitió crecerse en un muy apagado arranque de partido.

El español pareció reaccionar a tiempo, al quebrar a Korda cuando servía para ganar en el segundo set, pero en la manga definitiva tampoco encontró su nivel físico y tenístico habitual.

"Hoy no puedo más", repitió varias veces Alcaraz a su equipo en la pista.

Miami sigue dando más penas que alegrías a Alcaraz desde que en 2022 levantó en esa pista su primer trofeo Masters 1000 con sólo 18 años.

El español nunca regresó a la final desde aquel título, que no logró Rafael Nadal ni ningún otro tenista español, y ahora puede ver cómo Jannik Sinner, ganador en Indian Wells, le recorta más terreno en la clasificación mundial.

Miami amanece con sorpresas: Alcaraz cae ante Korda en un día vibrante en el Masters 1000 y WTA 1000

Miami, Estados Unidos – 22 de marzo de 2026 (UTC - 5)

La jornada dominical en el circuito de tenis dejó resultados de alto voltaje en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Miami, con eliminaciones estelares y actuaciones destacadas tanto en la rama masculina como femenina.

🎾 Hombres – Tercera ronda

ResultadoPartido

🟢 Sebastian Korda (USA/N.32)

derrotó a Carlos Alcaraz (ESP/N.1) por 6-3, 5-7, 6-4

🟢 Jiří Lehečka (CZE/N.21)

a Ethan Quinn (USA) por 6-3, 7-6(6)

🟢 Taylor Fritz (USA/N.6)

a Reilly Opelka (USA) por 6-3, 6-4

🟢 Tomás Etcheverry (ARG/N.29)

a Rafael Jodar (ESP) por 7-5, 6-4

🎾 Mujeres – Tercera ronda

ResultadoPartido

🟢 Hailey Baptiste (USA)

derrotó a Elina Svitolina (UKR/N.9) por 6-3, 7-5

🟢 Jelena Ostapenko (LAT/N.25)

a Jasmine Paolini (ITA/N.7) por 5-7, 6-2, 7-5

🟢 Talia Gibson (AUS)

a Iva Jovic (USA/N.18) por 6-2, 6-2

🟢 Jaqueline Cristian (RUM/N.34)

a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.11) por 6-3, 4-6, 7-6(5)

🟢 Jessica Pegula (USA/N.5)

a Leylah Fernandez (CAN/N.26) por 6-2, 6-2

📌 Destacados de la jornada