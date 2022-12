Ciclismo: Franklin Archibold conquistó Costa Rica

Costa Rica/El ciclista panameño Franklin Archibold conquistó la décima y última etapa de la Vuelta a Costa Rica, sumando también el título de Campeón de las Metas Volantes.

Al finalizar el evento, el chiricano le dio su respeto a la Vuelta:

"Una vuelta muy bonita, muy dura, lo venia intentando desde desde el primer día, tratar de ganar una etapa, no se me daba, pero creo que el tiempo de Dios es perfecto".

"Me he sentido con buenas sensaciones durante toda la carrera, a lo último se me complicó un poco ya que venía solo con dos corredores del Colono y me empezaron a atacar, pero supe arrancar en el momento preciso y gracias a Dios se nos dan las cosas hoy".

Otro panameño que tuvo un gran desempeño fue Abdul Lorenzo quien se convirtió en el segundo panameño en terminar la Vuelta a Costa Rica en el top 10 de la clasificación general individual después de Yelko Gómez en 2014.