Gimnastas panameñas conquistan el podio en Centroamérica y Sudamérica

Panamá/La gimnasia panameña continúa consolidándose como una disciplina en constante crecimiento, logrando importantes éxitos en competencias internacionales.

En esta ocasión, los gimnastas nacionales brillaron tanto en el Campeonato Centroamericano de Guatemala como en el Sudamericano Infanto-Juvenil de Asunción, Paraguay, dejando el nombre de Panamá en alto.

En el Centroamericano de Guatemala, Panamá logró un total de 13 medallas, distribuidas en 6 de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Entre las actuaciones más destacadas está la de Alyiah Lide, quien en su último año como juvenil mostró todo su potencial.

Lide obtuvo medallas de oro en las modalidades de salto, barra, viga y all around, además de una presea de plata en piso. Su desempeño no solo fue sobresaliente a nivel individual, sino que también contribuyó al oro obtenido por el equipo juvenil.

Otras gimnastas que brillaron en el Centroamericano fueron Aylin Goon, quien en la categoría UPAG 3 ganó oro en barra y bronce en piso, y Karim Peralta e Ivanna Velásquez, quienes en la categoría UPAG 2 lograron plata y bronce en barras, respectivamente, además de obtener la plata por equipo.

En la categoría UPAG 1, destacaron Vera Becerra y Alicia Rivera, ambas ganadoras de bronce en salto y viga, respectivamente.

El equipo juvenil que ganó el oro estuvo integrado por Alyiah Danais Lide De León, Ana Lucía Beitia Delgado, Ana Gabriela Gutiérrez Jones y Susan Madera Ramírez. En tanto, los equipos de los niveles 1, 2 y 3 también hicieron un gran trabajo: el Nivel 1 estuvo conformado por Victoria Isabel Valdés Peña, Bethel Isabel Sáenz Zúñiga y Sara Jorgelis Ardines Reyes; el Nivel 2 por Ivanna Sofía Velásquez Correa; y el Nivel 3 por Aylin Goon Lan.

En el Sudamericano Infanto-Juvenil de Asunción, la representación panameña continuó demostrando su nivel. El equipo juvenil alcanzó el tercer lugar, y nuevamente Alyiah Lide se destacó al obtener medallas de oro en salto, plata en barra, y bronce en piso, además de un bronce colectivo por equipos.

La gimnasia es un deporte que combina fuerza, técnica y flexibilidad, y ha ido ganando protagonismo en Panamá gracias a esfuerzos conjuntos entre atletas, entrenadores y la Federación Panameña de Gimnasia. Además, los logros recientes reflejan el impacto positivo de las competencias internacionales en el desarrollo de los deportistas.

Para 2025, dos de las grandes promesas juveniles, Alyiah Lide y Gabriela Gutiérrez, darán el salto a la categoría mayor, reforzando el equipo en eventos clave. El presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, Carlos Herrera, destacó que ya se preparan para los retos del próximo año, incluyendo el Panamericano de Gimnasia Artística Mayor, el Panamericano Abierto de Parkour y los Juegos Panamericanos de la Juventud. También enfatizó la importancia de los campamentos internacionales para fortalecer tanto a las categorías juveniles como mayores.

Con una generación de gimnastas comprometidos y talentosos, y una planificación estratégica para los eventos futuros, la gimnasia panameña continúa consolidándose como un referente regional y promesa internacional en esta disciplina.

