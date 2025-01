Dakar 2025 arranca con más de 800 participantes desafiando el desierto con sus vehículos

Arabia Saudita/El Dakar-2025 ya ha echado a andar: en su sexta edición por el desierto saudita, el mítico rally arrancó este viernes con un prólogo ganado por Daniel Sanders en moto y por Henk Lategan en coches.

Con salida en Bisha, en el suroeste del país, el Dakar recorrerá Arabia Saudita para concluir el 17 de enero en Shubaytah, en las dunas del desierto del Empty Quarter, en la frontera con Emiratos Árabes Unidos.

En la categoría de coches, los tiempos del prólogo no cuentan para la clasificación general pero resultan estratégicos ya que los diez primeros pueden elegir su orden de salida para la primera etapa el sábado.

Al volante de su Toyota Hilux, el sudafricano Henk Lategan cerró la especial de 29 kilómetros en 15 minutos y 28 segundos, superando por un segundo al sueco Mattias Ekström, que se había adjudicado los prólogos en 2023 y 2024.

Los dos pesos pesados de Dacia, el catarí Nasser al-Attiyah y el francés Sébastien Loeb llegaron respectivamente 3º y 6º, con 20 y 33 segundos más que el primero.

En su novena participación en el Dakar, el francés, nueve veces campeón del mundo de rallies, espera hacerse al fin con el 'Touareg' dorado, después de sus segundos puestos en 2017, 2022 y 2023.

El vigente campeón, el español Carlos Sainz, realizó un discreto inicio (25º a 1 minuto 14 segundos).

440 vehículos

En motos, Daniel Sanders se llevó a lomos de su KTM el prólogo con un tiempo de 16 minutos 51 segundos.

El australiano de 30 años viene de ganar el último rally de Marruecos y aspira a convertirse en el segundo piloto de su país en conquistar el Dakar en motos, después de Toby Price (2016 y 2018).

Superó en 12 segundos al piloto de Botsuana Ross Branch (Hero) y al joven español de 19 años Edgar Canet (KTM).

El estadounidense Ricky Brabec (Honda), ganador del Dakar-2024, fue cuarto a 18 segundos.

La carrera se pondrá seria el sábado con la primera etapa. En el menú: 500 kilómetros, de los cuales 412 son de especial.

En su 47ª edición, el rally Dakar comenzó este viernes con 800 participantes en liza a bordo de 440 vehículos participantes en las diferentes categorías.

En buena parte del kilometraje de las especiales, los recorridos de motos y coches fueron diferenciados con la intención de disminuir el riesgo de accidentes, pero también de hacer más compleja la navegación para los coches, que no podrán seguir las rodadas de las motos, más rápidas.

Planificación

Nada más terminado el pasado rally Dakar en el desierto de Arabia Saudita, su director David Castera abrió el ordenador y comenzó a "escribir" mientras revisaba mapas por satélite para diseñar el trazado de la actual edición.

La competición 2025 del prestigioso rally de aventura levantó el telón este viernes, con 8.000 kilómetros por delante en dos semanas a través de la Península Arábiga. Pero la génesis de este largo viaje se remonta a casi un año antes.

Castera pasó sus meses de febrero y marzo del año pasado viendo una y otra vez, durante horas, mapas de Google Earth realizados vía satélite. Estuvo así errando virtualmente por el inmenso y árido desierto saudita, detectando pistas, caminos o huellas del paso de 4x4, signo de que el lugar es transitable por vehículos motorizados.

"Paso tardes y noches trazando, escribiendo, intentando crear", explica Castera en una entrevista con la AFP ya en la caravana de esta edición en Bisha, punto de partida del Dakar-2025.

Con su experiencia de expiloto del Dakar, este quincuagenario de barba ya plagada de cabellos blancos analiza los terrenos más propicios para la conducción técnica o aquellos que dan más margen a la velocidad, o los que tienen más subidas y bajadas. Se analiza todo de manera minuciosa para terminar componiendo el prólogo y las doce etapas.

"Hay que hacer equilibrios entre los kilometrajes, las dunas, la arena. Conseguir que la dificultad esté repartida como tiene que repartirse, que haya competición deportiva de principio a fin, que haya historias para contar", describe.

"Se trata también de romper el ritmo. Buscamos a menudo montañas porque siempre son zonas más sinuosas (...) No puedes hacer 500 kilómetros al máximo, eso no tiene sentido, no tiene interés", dice David Castera.

Te puede interesar: Carlos Sainz: El veterano piloto va a una cita con la historia en el Dakar 2025

Te puede interesar: Federales vs Águilas: Por fin se juega la semifinal de Probeis y así va por el momento