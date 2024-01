LAAC 2024: ¡Orgullo! Golfistas panameños visitaron el Canal de Panamá

Panamá/Los golfistas panameños Miguel Ordóñez, Samuel Durán, Omar Tejeira y Jean Paul Ducruet, cuatro de los siete jugadores de Panamá que representarán a nuestro país en la novena edición de Latin America Amateur Championship (LAAC), visitaron el Canal de Panamá como parte del itinerario que presenta la organización.

El LAAC 2024 comienza este jueves 18 de enero en Santa Maria Golf Club y termina el domingo 21, además de Ordoñez, Durán, Tejeira y Ducruet, están anotados para representar a Panamá el juvenil Diego Álvarez, Carlos Clement y Raúl Carbonell.

Un total de 108 jugadores de 29 países tomarán la partida de este torneo, que regresa a Panamá -por segunda vez después de siete años- siendo en 2017 la primera ocasión que se jugó en el país centroamericano, teniendo como sede, en ese entonces, el Club de Golf de Panamá.

El Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe.

El campeón del Latin America Amateur Championship jugará el Masters Tournament 2024 en Augusta National y The 152nd Open en Royal Troon, y el 124th U.S. Open que se jugará en Pinehurst No. 2. Además, el subcampeón (es) obtendrá la exención para participar en la etapa final de la clasificación con la chance de ingresar en The Open y el U.S. Open el próximo año. Además, el ganador será invitado a participar en The Amateur Championship y el U.S. Amateur de 2024, como cualquier otro campeonato aficionado de la USGA para el cual sea elegible.