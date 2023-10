Gimnasia: Hillary Heron y Simone Biles se ven cara a cara

Los Juegos Olímpicos de París 2024 y desde ya se vive un ambiente olímpico en distintas disciplinas como por el ejemplo la gimnasia.

Esta rama del deporte tendrá una representante panameña en los Juegos Olímpicos con Hillary Heron quien pudo ganar su cupo para este magno evento en el Mundial de Amberes, Bélgica.

Aprovechando su estadía en territorio mundialista, la panameña Hillary Heron aprovechó para tomarse una foto junto a su inspiración la estadounidense Simone Biles, actual campeona del mundo donde ganó cuatro medallas de oro.

Hillary Heron colocó en su "story" de Instagram la foto junto a Biles y escribió en inglés "You ´re such an inspiration" en español significa "eres una gran inspiración".

La gimnasta panameña logró la clasificación tras su participación en el 'all around' del Mundial de Gimnasia Amberes 2023. Hillary Heron logró su cupo tras obtener uno de los 14 cupos que otorga la FIG mediante el puntaje All Around, con 50.599.

De vuelta al primer plano tras dos años de parón, la leyenda de la gimnasia Simone Biles extendió su récord de oros mundiales a 23, proclamándose campeona en suelo, unos instantes después de su victoria en viga de equilibrio, este domingo en Amberes en el cierre de la competición.

Biles finalizó con cinco medallas, cuatro de ellas de oro (suelo, viga de equilibrio, concurso general y equipos). En total suma 23 títulos y 30 medallas.

"No tengo palabras. La energía de la gente, la competición... Estoy simplemente contenta de estar aquí, de sentir de nuevo la presión, creo que he aprendido mucho para seguir mirando hacia adelante", señaló la gimnasta de 26 años, que regresó a lo grande a la ciudad donde logró su primer título mundial hace diez años.

Tras una salida del tapete en una diagonal, la estadounidense se impuso en suelo con 14,633 puntos. Las brasileñas Rebeca Andrade (14,500) y Flavia Saraiva (13,966) completaron el podio.

Conoce más de la gimnasia artística.

La gimnasia artística es un deporte que combina fuerza, flexibilidad, equilibrio y destreza en rutinas coreografiadas.

Orígenes antiguos: La gimnasia artística tiene raíces que se remontan a la antigua Grecia, donde se practicaban ejercicios gimnásticos como parte de la educación física y la preparación militar. Los antiguos griegos valoraban la belleza y la destreza física, lo que influyó en el desarrollo de la gimnasia artística.

Siglo XIX: La gimnasia artística moderna comenzó a desarrollarse en el siglo XIX en Europa, especialmente en Alemania y Suecia. Los métodos de entrenamiento y las técnicas de la gimnasia se estandarizaron, y se comenzaron a establecer competiciones.

Inclusión en los Juegos Olímpicos: La gimnasia artística se incluyó en los Juegos Olímpicos modernos en su primera edición en Atenas 1896 para hombres y en 1928 para mujeres. Desde entonces, ha sido un deporte destacado en los Juegos Olímpicos.

Evolución de la competición: Con el tiempo, la gimnasia artística ha evolucionado, incorporando nuevos elementos y disciplinas, como la barra fija, el salto de potro, la viga y el suelo. Los gimnastas compiten individualmente o en equipos, y las rutinas se han vuelto más complejas y exigentes.

Expansión de la gimnasia femenina: A medida que la gimnasia artística se desarrolló, las mujeres también comenzaron a competir en más disciplinas y eventos. Esto llevó a un mayor interés y participación de las mujeres en la gimnasia, y las gimnastas femeninas han logrado un gran éxito en competencias internacionales.

Gimnastas icónicos: A lo largo de la historia de la gimnasia artística, ha habido gimnastas icónicos que han dejado una marca indeleble en el deporte, como Nadia Comăneci, Olga Korbut, Simone Biles, y muchos otros que han sido admirados por su habilidad y logros.

Actualidad: La gimnasia artística sigue siendo un deporte popular y emocionante a nivel mundial. Se realizan competiciones internacionales, incluyendo el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística y los Juegos Olímpicos, donde los gimnastas de élite compiten por medallas y reconocimiento.

Con información de AFP.