¡Impactante! Motociclista Sufre fuerte accidente

Alemania/El Campeonato Mundial de Motociclismo, el MotoGP, es la máxima competición de esa disciplina deportiva.

Este certamen está regido por la Federación Internacional de Motociclismo que es el órgano gobernante de las competiciones de ese deporte en el mundo.

El actual MotoGP

El campeonato de este año está en marcha. Inició el 26 de marzo de 2023 en Portugal y se han dado pruebas por Argentina, Estados Unidos, España, Francia y, la más reciente, fue en Italia.

Son seis gran premios los que se han realizado hasta la fecha, pero a ellos se suma el Gran Premio de Alemania que comenzó el viernes 16 de junio con los entrenamientos libres, y seguirá el sábado 17 con la clasificación y culminará el domingo 18 con la carrera.

¿Quién lleva la delantera en la competencia?

Actualmente, el italiano Francesco Bagnaia es el líder de la competencia. Él ha ganado tres de las seis carreras que se han realizado y se espera que sea figura en el evento alemán.

Peligroso accidente en los entrenamientos libres

Hoy se realizaron los entrenamientos libres como parte de la fecha en el MotoGP. Sin embargo se vivió un momento de tensión, cuando uno de los motociclistas sufrió un aparatoso accidente.

El motociclista español Marc Márquez cayó al suelo cuando tomó una curva al caer al suelo en plena carrera de entrenamiento. En la caída impactó contra el francés Johann Zarco.

El momento del accidente

Esta sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania dejó un susto notable, debido al accidente. Los pilotos provocaron que, a todos les presentes, se les detuviera la respiración por un instante.

El accidente ocurrió cuando Márquez se fue al suelo, al tomar la curva, y arrolló a Zarco en su recorrido hasta la grava. Ambos quedaron fuera de la carrera, debido a que sus motocicletas quedaron destruidas e inutilizables.

Luego de esto, se tuvo que parar la sesión porque había piezas en mitad del circuito y había que retirarlas para seguir con la carrera.

¿Cuáles fueron las reacciones ante este hecho?

Ambos pilotos salieron ilesos y dieron sus versiones de lo ocurrido.

El español culpó a Zarco por la situación y le reclamó porque asegura que no pudo haber evitado el choque

"Soy de los que cuando tengo la culpa, digo: 'Culpa mía y ya está'. Esa caída, si alguien la podía evitar era Zarco. Esa situación, la caída, no. La caída, me caigo yo", manifestó Marc

"Ahí es donde entra el factor que el piloto, que sale de box, tiene que mirar y si ve, que vienen pilotos rápidos, se tiene que frenar en el carril de boxes, no por fuera de la línea. No te está estorbando en ningún momento, pero está creando una situación peligrosa para los pilotos que vienen. Se ha visto, hemos caído muchos hoy porque la pista estaba delicada después de la lluvia, y ha pasado eso. Por suerte, los dos hemos salido ilesos", agregó.

El francés le responde Márquez

Al ser cuestionado si se sentía culpable por el accidente, Zarco respondió: "Me gusta cómo corre Marc, la manera en la que aprieta, es un campeón, pero está perdiendo un poco de control ahora cuando habla. Porque debería pensar dos veces antes de hablar.”

Luego siguió diciendo: “Vale, hoy habría sido mejor que esto no pasase, pero, aunque fuese haber dicho un: 'Perdona, ¿está todo bien?'… Pero no digas que es la culpa de alguien porque no. Tenemos que aceptar esto y muestra un poco de pérdida de control cuando ha hablado ahora. Es un poco triste".

