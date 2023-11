Jannik Sinner: El tenista italiano tuvo que retirarse del París-Bercy ¿Por qué?

El Masters de París, llamado también París-Bercy, es un torneo oficial de tenis que se disputa anualmente en París, Francia. Este torneo forma parte de la Serie Masters 1000 del circuito masculino de la ATP, correspondiéndose al último Masters 1000 que se disputa del año.

El número cuatro mundial Jannik Sinner, clasificado a las 02h30 locales (01h30 GMT) de la madrugada de este jueves, renunció por cansancio a jugar los octavos del Masters 1000 París-Bercy contra el australiano Alex de Miñaur, previsto unas 14 horas después, anunció el torneo.

El italiano de 22 años señaló el "cansancio" para justificar su decisión, mientras se multiplicaron las críticas al torneo por su programa.

Más tarde, el jugador explicó su retirada en X (antiguo Twitter): "Lamento anunciar que me retiro del partido de hoy en Bercy. Terminé el partido cuando eran casi las 3 de la mañana y no me acosté hasta unas horas más tarde. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme para el próximo partido".

"Tengo que tomar la decisión correcta para mi salud y mi cuerpo. Las semanas que vienen con las Finales ATP en casa y la Copa Davis serán muy importantes, ahora me concentro en prepararme para estos eventos importantes. ¡Nos vemos en Turín! ¡Fuerza!", añadió en un segundo mensaje.

Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. — Jannik Sinner (@janniksin) 2 de noviembre de 2023

Tras ganar al estadounidense Mackenzie McDonald (42º) por 7-5 y 6-1 Sinner ya había puesto en entredicho su participación en los octavos.

El partido, último de la sesión del miércoles, había comenzado pasada la medianoche parisina.

"Contento de la victoria de Jannik pero ninguna consideración por el bienestar de los jugadores en la programación de París", lamentó en las redes sociales el respetado Darren Cahill, entrenador del italiano desde hace algo más de un año.

Triple finalista del Grand Slam y número ocho mundial, el noruego Casper Ruud, eliminado el miércoles por Francisco Cerúndolo, también se mostró crítico con la organización.

"Bravo ATP, bonita manera de ayudar a uno de los mejores jugadores del mundo a recuperarse y a estar preparado lo antes posible cuando finalizó su partido precedente a las 2h37 min de la mañana. 14h30 para recuperar. Qué broma", escribió el noruego.

La primera sesión de noche del Masters 1000 de París ya levantó críticas al finalizar más allá de las 02h00 de la mañana del martes.

Sinner, ganador en Viena el domingo tras más de tres horas de final ante el número 3 Daniil Medvedev, se preparará ahora para el Masters, el torneo que reunirá a los ocho mejores del año en Turín, a mediados de noviembre.

Con inormación de AFP.

Relacionado Corey Seager fue nombrado el MVP de la Serie Mundial ganada por Rangers de Texas