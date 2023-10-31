Juegos Panamericanos: Cubana García se adueñó de los 100 metros femeninos
Santiago 2023
La cubana Yunisleidy García se proclamó este martes campeona de los 100 metros femeninos de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023 con una marca de 11.36.
La guyanesa Jasmine Abrams fue plata con 11.52 y la trinitense Michelle-Lee Ahye bronce con 11.53 sobre la pista del estadio Nacional de la capital chilena.
García le brindó a Cuba su primera medalla de oro en el atletismo de Santiago-2023 y sucedió en el palmarés a la estrella jamaicana Elaine Thompson-Herah.