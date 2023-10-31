Juegos Panamericanos: Cubana García se adueñó de los 100 metros femeninos

La cubana Yunisleidy García se proclamó este martes campeona de los 100 metros femeninos de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023 con una marca de 11.36.

La guyanesa Jasmine Abrams fue plata con 11.52 y la trinitense Michelle-Lee Ahye bronce con 11.53 sobre la pista del estadio Nacional de la capital chilena.

García le brindó a Cuba su primera medalla de oro en el atletismo de Santiago-2023 y sucedió en el palmarés a la estrella jamaicana Elaine Thompson-Herah.