Juegos Panamericanos: Cubana García se adueñó de los 100 metros femeninos

Santiago 2023

Yunisleidy García / AFP
AFP
31 de octubre 2023 - 21:43

La cubana Yunisleidy García se proclamó este martes campeona de los 100 metros femeninos de los Juegos Panamericanos de Santiago-2023 con una marca de 11.36.

La guyanesa Jasmine Abrams fue plata con 11.52 y la trinitense Michelle-Lee Ahye bronce con 11.53 sobre la pista del estadio Nacional de la capital chilena.

García le brindó a Cuba su primera medalla de oro en el atletismo de Santiago-2023 y sucedió en el palmarés a la estrella jamaicana Elaine Thompson-Herah.

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