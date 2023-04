Kelvin Kiptum y su impresionante registro en la maratón de Londres

Inglaterra/Este domingo se corrió el maratón de Londres donde el keniano Kelvin Kiptum consiguió ganarlo y consiguió el segundo mejor tiempo de la historia 2 horas, 1 minuto y 25 segundos, Kiptum quedó a tan sólo 16 segundos de la marca mundial que posee el también keniano Eliud Kipchoge.

Al finalizar la carrera Kelvin Kiptum destacó: "estoy muy feliz con el resultado, no sé que decir en este momento. Estoy simplemente agradecido. La carrera fue bien. Había un poco de lluvia a mitad de la prueba, pero fue todo OK, disfruto corriendo maratones. Me encantan".

Muy cómodo en el inicio de carrera, lanzó una agresiva aceleración tras una hora y media de carrera, lo que le dio varios metros de ventaja sobre el resto del grupo de cabeza, del que Bekele se había quedado rezagado antes.

El keniano terminó lejos delante de su compatriota Geoffrey Kamworor y del etíope Tamirat Tola, campeón del mundo de la disciplina.

El mítico atleta británico Mo Farah, en su último maratón antes de retirarse, terminó noveno (2h10:28).

En las avenidas de la capital inglesa, Kiptum no solo quedó cerca del récord del mundo de su compatriota Eliud Kipchoge (2h01:09), batido en septiembre de 2022 en Berlín, sino que además, con su tiempo de 2h01:25, batió en más de un minuto la marca referencia del maratón de Londres, que estaba también en poder de Kipchoge.

Con información de AFP.