LAAC: Conoce más de los golfistas panameños que estarán en este gran evento internacional

Los aficionados panameños buscarán hacer historia en la novena edición del Latin America Amateur Championship, que se llevará a cabo del 18 al 21 de enero de 2024 en el Santa María Golf Club, Ciudad de Panamá, Panamá, y que otorgará al ganador invitaciones para jugar en tres Majors el próximo año.

El país anfitrión de este año intentará capitalizar la familiaridad con el campo y la ventaja de ser local en el camino para superar el mejor resultado de un panameño en el Latin America Amateur Championship: un empate en el 8vo lugar.

En total serán seis aficionados y entre los mejores jugadores de Panamá incluyen a Omar Tejeira (143° en el WAGR) y Miguel Ordoñez (259°), el último de los cuales ha competido en todas las ediciones del campeonato. Pero también jóvenes promesas como Jean Paul Ducruet (641°) y Samuel Durán (953°), que sueñan con poder dar la sorpresa en esta nueva edición del LAAC.

“Competir y representar a tu país siempre generará una emoción inmensa. El hacerlo en un torneo como el LAAC lo hace aún más especial. Este será el tercero que juego, es un torneo que llena y supera todas las expectativas de lo que un evento amateur de este nivel debe ser y estoy sumamente entusiasmado de tener la oportunidad de competir una vez más en 2024”, indicó Tejeira.

Mientras que Ordoñez comentó: “jugar el LAAC siempre es una gran ilusión, y hacerlo en mi país, en mi cancha, en un lugar donde estuve involucrado desde sus inicios como el Santa María Golf, lo hace incluso mucho más especial. Este torneo representa una gran motivación para mí, es el más importante de la región y el haber tenido la oportunidad de haber jugado todas las ediciones es un honor. Lo visto crecer, he visto el compromiso de las tres instituciones más importantes del golf mundial, cómo se han unido para crear este campeonato para nosotros. Por eso hay una gran cuota de agradecimiento y gratitud a estas instituciones. Así que definitivamente estoy muy emocionado y muy contento de tener esta nueva posibilidad jugar un LAAC en Panamá y en Santa María”.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA) en 2014, el Latin America Amateur Championship se estableció para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El evento se traslada anualmente a los mejores campos de golf donde se miden los más destacados aficionados de este deporte en la región. Entre los jugadores más relevantes que participaron del LAAC encontramos a Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz de Colombia; Alejandro Tosti de Argentina; y Mito Pereira y Joaquín Niemann (campeón en 2018) de Chile.

El campeón del LAAC recibirá una invitación para jugar el Masters Tournament 2024 en Augusta National Golf Club, el The 152nd Open en Royal Troon y el 124th U.S. Open que se jugará en Pinehurst No. 2. Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible. Asimismo, el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresarán directamente a las fases finales de clasificación para ingresar a The Open y U.S. Open Championship de 2024.

LAAC 2024 – La Sede

Santa María Golf Club fue diseñado en Panamá por Nicklaus Design. Ofrece vistas de los cercanos rascacielos de la Ciudad de Panamá. El campo de 7.153 yardas, par 72, abrió sus puertas en 2012 y desde entonces ha sido sede de eventos junior de élite. Este campo arbolado, al noreste del centro de la Ciudad de Panamá, se caracteriza por sus greens ondulados y sus numerosos bunkers y lagos.