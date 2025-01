Hulk Hogan: La leyenda de la lucha libre fue abucheada en Monday Night Raw ¿Por qué?

Durante la noche inaugural de Monday Night Raw de Netflix esta semana, Hulk Hogan fue abucheado por los fanáticos de la lucha libre.

Acompañado por Jimmy Hart y luciendo un chaleco de su nueva cerveza, Real American Beer, Hogan intentó calmar al público diciendo: "Ustedes, los fanáticos, han sido mi mejor compañero de equipo porque han estado conmigo en las buenas y en las malas, hermanos". Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para recibir una cálida bienvenida.

Hogan continuó su discurso promocionando su cerveza y la nueva asociación con Netflix: "WWE se ha asociado con Netflix, ¡el mejor compañero de equipo de todos los tiempos!" y "Estoy emocionado de traer Real American Beer al ring con la WWE."

A pesar de su historial exitoso en la lucha libre, que incluye seis campeonatos y dos inducciones al Salón de la Fama de la WWE, el público mostró rechazo hacia él. Esto podría estar relacionado con controversias pasadas, como el uso de lenguaje inapropiado en 2015 y su apoyo público a Donald Trump. En 2018, Hogan fue perdonado y volvió a la promoción de WWE.

El apoyo de Hogan a Trump y su participación en la Convención Nacional Republicana también podrían haber influido en la recepción negativa. Durante la convención, Hogan defendió a Trump después de un intento de asesinato, diciendo: "Lo que pasó la semana pasada, cuando intentaron matar a mi héroe y al próximo presidente de los Estados Unidos, fue suficiente."

Con información de https://www.independent.co.uk/

Hulk Hogan, nacido como Terry Bollea el 11 de agosto de 1953, es una de las figuras más emblemáticas en la historia de la lucha libre profesional. Sus inicios en el mundo de la lucha libre se remontan a finales de los años 70, cuando fue descubierto por los promotores de la World Wrestling Federation (WWF), hoy conocida como WWE. Su gran físico y carisma lo convirtieron rápidamente en una estrella en ascenso.

Uno de los momentos más icónicos de la carrera de Hogan ocurrió en 1984, cuando derrotó a The Iron Sheik para ganar su primer campeonato mundial de la WWF. Este combate marcó el inicio de la llamada Hulkamanía, una era en la que Hogan se convirtió en el rostro de la lucha libre y en un héroe para millones de fanáticos alrededor del mundo. Su lema "Train, say your prayers, and eat your vitamins" se convirtió en un mantra para sus seguidores.

En 1987, Hogan tuvo otro momento histórico al enfrentarse a André the Giant en WrestleMania III. Este evento, celebrado en el Pontiac Silverdome en Michigan, atrajo a más de 93,000 espectadores, estableciendo un récord de asistencia. En este combate, Hogan logró levantar a André, quien pesaba más de 230 kilogramos, y aplicar su famoso "leg drop" para asegurar la victoria. Esta hazaña es recordada como uno de los momentos más emblemáticos en la historia de WrestleMania.

Otro momento destacado en su carrera fue en 1996, cuando Hogan se unió a nWo (New World Order) en la WCW (World Championship Wrestling), transformándose en un villano y reinventando su personaje. Esta etapa consolidó su legado como uno de los luchadores más versátiles y carismáticos de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera, Hulk Hogan ganó múltiples campeonatos y fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en dos ocasiones. Su influencia en el mundo de la lucha libre perdura hasta hoy, siendo reconocido como una leyenda y un ícono cultural.