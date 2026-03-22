Mario Bárcenas destacó en la válida de TCR Panamá con doble podio

Tras la competencia, Bárcenas destacó el trabajo del equipo y aseguró que continuarán enfocados en la evolución del auto.

Panamá/El piloto de TVMAX Deportes, Mario Bárcenas, tuvo una destacada participación durante la más reciente válida de TCR Panamá, logrando subir al podio en ambas competencias del fin de semana.

En la primera carrera, Bárcenas cruzó la meta en la tercera posición, resultado que repitió en la segunda manga, consolidando así un sólido rendimiento en pista frente a una parrilla altamente competitiva.

Gracias a su consistencia, el piloto cerró la jornada con un primer lugar en la categoría TCR Master y un tercer lugar en la clasificación general de TCR, reafirmando su crecimiento dentro del campeonato.

Tras la competencia, Bárcenas destacó el trabajo del equipo y aseguró que continuarán enfocados en la evolución del auto: “Seguiremos trabajando en el auto para la próxima fecha y así venir más fuertes”, comentó.

Con este resultado, Mario Bárcenas y su equipo apuntan a seguir siendo protagonistas en las próximas citas del campeonato.