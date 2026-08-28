El director de Pandeportes estuvo en los estudios de TVMAX Deportes, Miguel Ordoñez se refirió a los trabajos que se realizan en los distintos estadios de Panamá.

Panamá/El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, estuvo en los estudios de TVMAX Deportes, donde abordó la actualidad de los principales escenarios deportivos del país y explicó los trabajos de mantenimiento, adecuación y mejoras que se realizan en distintos estadios de Panamá.

Durante su intervención, destacó los avances y las acciones que impulsa la institución para mejorar las condiciones de estas instalaciones deportivas.