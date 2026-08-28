Miguel Ordoñez director de Pandeportes en TVMAX Deportes

El director de Pandeportes estuvo en los estudios de TVMAX Deportes, Miguel Ordoñez se refirió a los trabajos que se realizan en los distintos estadios de Panamá.

Miguel Ordoñez director de Pandeportes / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
28 de agosto 2026 - 14:18

Panamá/El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, estuvo en los estudios de TVMAX Deportes, donde abordó la actualidad de los principales escenarios deportivos del país y explicó los trabajos de mantenimiento, adecuación y mejoras que se realizan en distintos estadios de Panamá.

Durante su intervención, destacó los avances y las acciones que impulsa la institución para mejorar las condiciones de estas instalaciones deportivas.

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