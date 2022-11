Nadal se refirió al regreso de Djokovic al Abierto de Australia

El español Rafael Nadal, ganador del Abierto de Australia de 2022, en el que no pudo participar el serbio Novak Djokovic tras ser expulsado del país oceánico por no estar vacunado contra el covid, consideró este jueves que la autorización recibida por el balcánico para jugar el próximo año es "la mejor noticia posible".

"El tenis es siempre mejor cuando los mejores jugadores están en la pista. Lo que pasó el pasado año en Australia fue un gran lío y no hizo ningún bien a nuestro deporte", comentó Nadal durante del Masters de Turín, donde acabó eliminado.

"Pero, eso es el pasado. Roger (Federer) ya no juega, yo mismo me perdí numerosos torneos de Grand Slam debido a las lesiones, el pasado año Novak no pudo jugar en Australia. Todo eso es pasado. Ahora, Novak podrá volver a jugar en Melbourne. Esa es la mejor noticia posible", afirmó el tenista manacorí.

Relacionado Novak Djokovic expresó sus emociones al recibir visa australiana

"Estoy muy contento por él, el torneo, los aficionados", concluyó Nadal.

El pasado año, el español conquistó en Melbourne su título 21 de Grand Slam, antes de llevar su récord 22 al ganar su decimocuarto Roland Garros.

Djokovic se enteró el martes de que el Gobierno de Australia había decidido levantar la prohibición de entrada al territorio tras su expulsión en enero.