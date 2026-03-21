NBA noticias: LeBron James hace historia: rompe el récord de más partidos en la NBA con los Lakers

Miami, Estados Unidos/La estrella de los Los Angeles Lakers, LeBron James, se hizo este sábado con el récord de mayor cantidad de partidos disputados en la NBA, al participar en su encuentro número 1.612 de la temporada regular, frente a Orlando Magic.

"King" James, de 41 años y en su 23ª temporada en la NBA, que es también otro récord, supera así por un partido a Robert Parish, quien se retiró en 1997, además de conquistar ya hace tres años la marca de mayor cantidad de puntos anotados.

James igualó el jueves la marca de Parish de manera espectacular, con un triple-doble en la victoria de los Lakers sobre Miami Heat. "Tiene que estar loco", comentó Austin Reaves, su compañero de equipo de 27 años, refiriéndose al incesante afán de excelencia de James.

"No puede ser algo normal lo que ocurre en su cerebro para rendir tan bien y a un nivel tan alto (...) "Ya no le queda nada por demostrar, pero aun así encuentra algo que lo siga motivando", añadió.

James posee además récords de tiros de campo convertidos e intentados, así como la racha más larga en la historia de partidos de temporada regular anotando al menos 10 puntos: 1.297 encuentros.

Sin embargo, el basquetbolista dijo el jueves que no va por ahí viendo los libros de marcas y poniéndose el propósito de batirlas.

"Simplemente sucedió. No estaba en mi lista de objetivos por cumplir (...)Quería ser el más grande; uno de los más grandes de todos los tiempos en jugar a este deporte", dijo.

Incluyendo los partidos de playoffs, James ha acumulado un total de 1.904 encuentros a lo largo de su carrera.

Kareem Abdul-Jabbar ocupa un distante segundo lugar con 1.797 apariciones, mientras que Parish se sitúa en el tercer puesto con 1.795.

La meticulosa preparación física de James le permite alcanzar otro objetivo: simplemente estar listo cuando su equipo lo requiera.

"Supone un desgaste mental intentar jugar tantos partidos y estar ahí fuera... Simplemente doy muchas gracias al de arriba; se trata, en definitiva, de amar el juego y de valorarlo", destacó.

Gilgeous-Alexander anota 40 y el Thunder suma 11 victorias consecutivas en la NBA

Oklahoma City Thunder logró este sábado una cómoda victoria 132-111 sobre los Washington Wizards en el Capital One Arena (Washington) detrás de 40 puntos del canadiense Shai Gilgeous-Alexander.

El Thunder no pierde un partido desde el 25 de febrero cuando cayeron 124-116 frente a los Detroit Pistons y desde ese momento han ganado 11 juegos al hilo.

Gilgeous-Alexander, de 27 años y vigente Jugador Más Valioso (MVP), lanzó para un 63 por ciento (17/27) conectando con uno de sus dos lanzamientos desde la línea de tres.

La clave del partido para OKC estuvo en limitar a los Wizards a 15 puntos en el cuarto período, momento decisivo en el juego y clave para el centro, Isaiah Hartenstein.

"No empezamos bien", dijo Isaiah Hartenstein. "Ellos estaban logrando buenas canastas pero la realidad es que nosotros no estábamos haciendo nuestro trabajo".

"Mi trabajo es hacer todo lo necesario para ganar, hoy fueron clave los rebotes y eso me llevó cerca de un triple doble".

El jugador de origen alemán estuvo cerca de lograr un triple doble con una línea de nueve puntos, 20 rebotes y 10 asistencias.

Por los Wizards, Bilal Coulibaly fue el máximo anotador con 21 puntos.

Oklahoma City (56-15) abre una ventaja de tres juegos y medio sobre los San Antonio Spurs en el liderato de la Conferencia Oeste.