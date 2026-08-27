Piscina de Albrook será rehabilitada destacó el director de Pandeportes Miguel Ordoñez

Tras la denuncia presentada en Noticias AM sobre el avanzado estado de abandono y deterioro de la piscina de Albrook, el director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) , Miguel Ordóñez , acudió al lugar para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentra esta importante instalación deportiva.

Panamá/Lo que durante años fue una instalación destinada al entrenamiento y desarrollo de atletas, hoy refleja un marcado deterioro. Agua empozada, estructuras afectadas por la corrosión, maleza y una plataforma de clavados desgastada forman parte del panorama actual de la piscina de Albrook, una infraestructura que permanece fuera de funcionamiento desde principios de este año.

En la parte posterior de las instalaciones, el abandono también es evidente. La maleza ha comenzado a invadir las paredes y continúa acumulándose agua en una zona que aparenta ser un sótano, mientras la infraestructura espera una intervención que permita recuperar sus condiciones para la práctica deportiva.

Ante esta situación, el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) plantea ejecutar un proyecto de rehabilitación mediante una licitación por casi 8 millones de dólares. El director de la entidad, Miguel Ordóñez, explicó que las condiciones actuales de la piscina superan lo que podría resolverse con trabajos de mantenimiento convencionales.

Ordóñez también fue consultado sobre las razones por las que se permitió que la instalación llegara a este nivel de deterioro. El funcionario responsabilizó a las administraciones anteriores por haber dejado pasar el tiempo sin realizar las intervenciones necesarias para conservar la infraestructura deportiva.

¿Qué contempla la rehabilitación de la piscina de Albrook?

El proyecto no solo busca reparar las áreas deterioradas, sino transformar y mejorar diferentes espacios de la instalación. Entre los trabajos previstos está la construcción de un techo para la piscina, la instalación de graderías con capacidad para unas 325 personas y la remodelación completa de la piscina para niños.

Una vez que la obra sea adjudicada, los trabajos tendrían un período de ejecución estimado de 15 meses. La rehabilitación representa una inversión importante para recuperar una de las instalaciones deportivas que ha permanecido cerrada y sin poder ser utilizada por atletas y usuarios.

Pandeportes reconoce falta de personal para el mantenimiento

Uno de los principales retos, incluso después de que se complete la obra, será garantizar el mantenimiento de la piscina y evitar que vuelva a caer en condiciones similares. El propio director de Pandeportes reconoció que la institución no cuenta actualmente con el personal suficiente para asumir de manera permanente el mantenimiento de todas las instalaciones deportivas del país.

Según explicó, el departamento de mantenimiento cuenta con alrededor de 50 personas, quienes están destinados principalmente a realizar trabajos puntuales. Ordóñez señaló que actualmente tendrían capacidad para atender una instalación como la piscina de Albrook por un período limitado, de aproximadamente tres o cuatro meses, mientras se establece un mecanismo para garantizar su conservación a largo plazo.

Entre las alternativas que se manejan está que el mantenimiento quede en manos del mismo contratista mediante una adenda al contrato o que se realice una nueva licitación específicamente para contratar ese servicio.

Por lo pronto, Pandeportes prevé publicar la licitación para la rehabilitación de la piscina de Albrook en el portal PanamaCompra, con la expectativa de que el proceso pueda ponerse en marcha y permita iniciar la recuperación de una infraestructura que hoy muestra las consecuencias de años de deterioro y falta de mantenimiento.

Con información de Fabio Alonso Caballero