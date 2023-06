Roland Garros: Recogepelotas recibió golpe de tenista, terminó llorando y temblando

El Roland Garros sigue en marcha y este domingo se dio un incidente donde se vieron involucradas una tenista y una recogepelotas.

En medio del torneo femenino de dobles entre la pareja Miyu Kato y Aldila Sutjiadi vs Marie Bouzkova y Sara Sorribes Tormo, donde Miyu Kato golpeó accidentalmente a una recogepelotas con un revés, dando como resultado la descalificación de la pareja Kato/Sutjiadi.

El incidente ocurrió cuando las jugadoras japonesa e indonesia lideraban el segundo set por 3-1, después de perder el primero ante su pareja rival, formada por la checa Marie Bouzkova y la española Sara Sorribes.

Desde la red, Kato lanzó suavemente una bola en dirección de la recogepelotas, en el lado opuesto de la pista 14, para tratar de agilizar el partido, pero terminó golpeándola en la nuca. La tenista de 28 años pidió inmediatamente perdón a la joven, que estaba llorando y temblando.

En un primer momento, Kato recibió una advertencia, pero finalmente un supervisor descalificó a la pareja en la tercera ronda, después de que Bouzkova y Sorribes protestaron al juez de silla.

"La advertencia fue porque el juez de silla no vio que estaba llorando y que estaba dolorida", dijo Bouzkova.

"Le dijimos al supervisor que debería analizarlo más detenidamente, porque vimos que la joven estaba llorando y que la pelota fue directamente hacia ella. No es como si hubiera rebotado o si fuese una pelota lenta", añadió.

No es la primera vez que ocurre esto en el tenis.

Las más notables descalificaciones en el tenis mundial.

John McEnroe: McEnroe fue conocido por su temperamento explosivo y sus frecuentes descalificaciones en la cancha. Una de sus frases más famosas ocurrió durante el Wimbledon de 1981, cuando gritó "¡You cannot be serious!" ("¡No puedes estar en serio!") después de una decisión del árbitro que no le gustó.

Serena Williams: En la final del Abierto de Estados Unidos en 2018, Serena Williams recibió una advertencia por recibir instrucciones de su entrenador desde las gradas. Esto llevó a una serie de descalificaciones, incluyendo destrozar su raqueta y llamar "ladrón" al árbitro, lo que resultó en una penalización de un juego.