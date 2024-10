Iga Swiatek| La número uno del tenis mundial anuncia que cuenta con el entrenador de las estrellas

Polonia/La número 1 del tenis femenino, la polaca Iga Swiatek, anunció este jueves un acuerdo con el belga Wim Fissette, conocido por haber trabajado con tenistas que han ganado Grand Slams, para que sea su nuevo entrenador.

La jugadora de 23 años, que ha ganado cinco torneos del Grand Slam, de ellos cuatro Roland Garros, anunció a comienzos de este mes que se separaba de su anterior entrenador, su compatriota Tomasz Wiktorowski, luego de tres temporadas.

En un comunicado en sus redes sociales, Swiatek se mostró "feliz de anunciar la incorporación de Wim Fissette a nuestro equipo" y destacó "la visión y la gran experiencia al más alto nivel en el tenis" del técnico belga.

"Estoy emocionada y motivada a iniciar un nuevo capítulo. Como saben, me estoy preparando para las Finales de la WTA, pero mi perspectiva como siempre es a largo plazo, no a corto plazo. He dicho muchas veces que mi carrera en un maratón, no una carrera corta y estoy trabajando, operando y tomando decisiones con eso en mente", agregó.

En el pasado, Fissette trabajó con otras estrellas del tenis femenino como la belga Kim Clijsters, la bielorrusa Victoria Azarenka, la rumana Simona Halep o la alemana Angelique Kerber.

Más recientemente, colaboró hasta el mes pasado con la japonesa Naomi Osaka, antigua número 1 del ranking mundial.

Swiatek renunció al reciente WTA 1000 de Pekín por "razones personales" y tampoco participará en el resto de la gira asiática.

En su mensaje, Swiatek indicó que se prepara ya para el Masters femenino de final de año, del 2 al 9 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

Esta ausencia en la gira asiática puede llevar a Swiatek a perder el N.1 mundial en favor de la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Otros datos

La tenista polaca ha tenido un año productivo en el 2024. Actualmente posee récord de 54 victorias y siete derrotas y 7,5 millones de dólares en premios.

Entre los galardones que ha obtenido en su carrera están el Abierto de Estados Unidos de 2022, el Roland Garros en cuatro ocasiones (2020, 2022, 2023, 2024) y las finales de la WTA de 2023. Además se adjudicó la medalla de bronce en el tenis femenino de los Juegos Olímpicos París 2024.

Swiatek fue entrenada por Tomasz Wiktorowski, con quien se mantuvo bajo su dirección durante tres años.

Wiktorowski manifestó al medio polaco Przeglad Sportowy Onet que el final de su relación laboral con la número uno del mundo se dio en buenos términos.

"Nuestro fin de relación se ha llevado a cabo con respeto a ambas partes y ninguna noticia falsa cambiará eso", declaró el entrenador. "Creo que, en general, hemos tenido una muy buena relación en el equipo. Durante tres años de intensa colaboración, es imposible evitar situaciones difíciles, pero, aun así, siempre hemos encontrado la manera de llegar a un acuerdo y volver a la senda correcta. Iga y todo lo relacionado con la preparación de un jugador al más alto nivel siempre ha sido una prioridad para nosotros. Era simplemente una necesidad. Nunca hemos tomado decisiones repentinas y, sobre todo, poco meditadas", añadió.

