Miami Open: Alexandra Eala derrotó a Iga Swiatek sorprendiendo a todo el mundo del tenis

Miami, Estados Unidos/La joven filipina Alexandra Eala, 140 del ránking mundial, dio el miércoles una de las sorpresas del año al eliminar a la estrella polaca Iga Swiatek y avanzar a las semifinales del WTA 1000 de Miami.

Eala, de 19 años, le asestó una rotunda derrota por 6-2 y 7-5 a Swiatek, la número dos mundial y campeona de este torneo en 2022.

La alumna de la academia de Rafael Nadal ya era la gran revelación de este torneo en el que compite por invitación.

En su mágico recorrido había eliminado a otras dos campeonas de Grand Slam como la letona Jelena Ostapenko y la estadounidense Madison Keys, flamante ganadora del pasado Abierto de Australia.

Los octavos de final los superó con el abandono por lesión de la española Paula Badosa, pero el miércoles se cobró la mayor de sus víctimas en Iga Swiatek, una de las jefas del circuito con sus cinco títulos de Grand Slam.

"No sé qué decir, no me lo puedo creer. Es tan irreal", declaró una maravillada Eala. "Soy tan afortunada de haberme enfrentado a una jugadora así en una pista tan grande. Esto quedará grabado en mi corazón para siempre".

Ante la mirada en su palco de Toni Nadal, director de la academia de su ilustre sobrino, Eala firmó una portentosa actuación en la devolución, llegando a quebrar en ocho ocasiones a una asombrada Swiatek.

La filipina arrancó el partido encadenando cinco 'breaks' consecutivos y después frenó todos los intentos de reacción de la polaca.

El público de Florida la alentó entusiasmado de presenciar una de las historias más inverosímiles del año en el tenis.

Swiatek había sido precisamente la madrina de su graduación como alumna de la academia de Nadal en Manacor (España) en junio de 2023.

"Es surrealista. Me siento exactamente igual que en la foto de graduación", afirmó Eala. "Estoy muy feliz y bendecida por poder competir con una jugadora así en este escenario".

"Significa mucho que (Toni Nadal) viniera aquí", agradeció Eala, quien ingresó en esa escuela de tenis a los 13 años.

- Djokovic y Cerúndolo en acción -

La filipina pugnará por un puesto en la final ante la ganadora del último cruce de cuartos de final del miércoles, entre la estadounidense Jessica Pegula (4) y la británica Emma Raducanu (60).

Antes de este duelo, Eala ya tiene asegurado un lugar en la historia del deporte de su país:

Primera tenista filipina en vencer a una campeona de Grand Slam .

en vencer a una . Primera en alcanzar unos cuartos de final de un WTA 1000 .

en alcanzar unos . Primera (hombre o mujer) en entrar en el Top-100 mundial la próxima semana.

- Masters 1000 masculino -

En el Masters 1000 masculino, el alemán Alexander Zverev, primer sembrado, enfrentaba al joven francés Arthur Fils en un duelo de octavos de final aplazado por lluvia.

Este miércoles también se disputaron los cuartos de final, con:

Novak Djokovic (6 veces campeón en Miami) vs. Sebastian Korda (25) .

(6 veces campeón en Miami) vs. . Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Grigor Dimitrov (BUL).

