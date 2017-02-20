Joven noruego Ruud da sorpresa al pasar a octavos del Río Open de tenis

Su primer triunfo en un torneo de la ATP

El tenista noruego Casper Ruud, de apenas 18 años, logró este lunes su primer triunfo en un torneo ATP al derrotar sorpresivamente al brasileño Rogério Dutra Silva por 6-3, 6-4 y pasó a octavos del Rio Open junto al serbio Dusan Lajovic.

Ruud, 208 del ranking mundial, logró romper un servicio en cada uno de los sets a 'Rogerinho', 88 del mundo y que era a priori el favorito para ganar este duelo en la pista principal del Jockey Club de Rio, en el mayor torneo de tenis de Sudamérica.

La victoria fue la primera de la carrera de Ruud en un torneo ATP y lo clasificó para enfrentar en octavos de final al ganador del duelo entre el portugués Joao Sousa, octavo cabeza de serie, y el español Roberto Baena (132).

En la pista 1, el argentino Facundo Bagnis (82) fue eliminado por Lajovic (97), también en dos sets, por un doble 6-4.

En la siguiente fase, Lajovic deberá enfrentar al austríaco Dominic Thiem, número 8 del mundo y uno de los favoritos al título, o a su compatriota Janko Tipsarevic (96).

Este lunes también se verán las caras el actual campeón del Rio Open y tercer cabeza de serie, el uruguayo Pablo Cuevas, frente al belga Arthur De Greef (138).

El ATP 500 de Río de Janeiro se disputa en tierra batida y entrega premios por valor de 1.461.560 de dólares.