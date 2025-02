Simona Halep: Ex número uno del tenis mundial se retira de las canchas

Rumania/La rumana Simona Halep, ex número uno del mundo y ganadora de Roland Garros y Wimbledon, anunció este martes su retiro durante el torneo de Cluj-Napoca, disputado en su país.

Halep, de 33 años, tomó la palabra al término de su partido perdido ante la italiana Lucia Bronzetti, 72ª del mundo, por 6-1 y 6-1 en primera ronda.

"No sé si os hablo con alegría o tristeza, pero he tomado esta decisión según mi conciencia. Mi cuerpo no puede más, pero hoy quería jugar y despedirme en la pista", explicó la jugadora ante el público rumano.

Suspendida hasta 2026 por un control positivo en el US Open de 2022, y por una anomalía en su pasaporte biológico, Halep vio cómo el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) reducía en marzo de 2024 su sanción a nueve meses, lo que le permitió regresar a las pistas el año pasado.

Pero la rumana no llegó a recuperar el nivel que le permitió alzarse al trono mundial en octubre de 2017, y que ocupó durante un total de 64 semanas a lo largo de su carrera.

Halep se despide con 24 títulos en su palmarés, entre ellos Roland Garros en 2018 y Wimbledon en 2019. También disputó otras tres finales del Grand Slam (Roland Garros 2014 y 2017 y Abierto de Australia 2018).

Reseña

Simona Halep nació el 27 de septiembre de 1991 en Constanța, Rumanía, y rápidamente se hizo notar en el circuito por su técnica precisa y su capacidad para adaptarse a diferentes superficies.

Halep ha sido una jugadora excepcional tanto en individuales como en dobles, pero es especialmente conocida por su rendimiento en los torneos de Grand Slam. A lo largo de su carrera, ha ganado dos títulos de Grand Slam: el Abierto de Francia (Roland Garros) en 2018 y Wimbledon en 2019. Su victoria en Roland Garros fue especialmente significativa, ya que le permitió convertirse en la primera rumana en ganar este torneo, además de obtener su primer título de Grand Slam después de haber sido subcampeona en Wimbledon en 2014.

Su estilo de juego se caracteriza por su solidez desde la línea de fondo, una excelente defensa, y un gran despliegue de piernas que le permite cubrir la cancha de manera excepcional. Halep es también muy conocida por su habilidad para leer el juego y su inteligencia táctica, adaptando su estrategia a sus rivales con gran eficacia. A pesar de no ser la jugadora más alta o la más poderosa físicamente, su capacidad para mantenerse a largo plazo en el nivel más alto del tenis femenino es una de sus mayores virtudes.

A lo largo de su carrera, enfrentó varias lesiones que han interrumpido su progreso, pero su resiliencia y su enfoque en la mejora constante han sido una constante en su carrera. Ha sido una figura clave para el tenis rumano, logrando inspirar a nuevas generaciones de jugadoras en su país y a nivel mundial.

Simona Halep es una de las tenistas más completas y respetadas de su generación, destacándose no solo por sus logros, sino también por su mentalidad, ética de trabajo y la elegancia con la que juega. Su legado ha quedado, y su nombre permanecerá en la historia del tenis como una de las grandes campeonas.