TVN Media ofrece disculpa pública a UMA UMA DASH

La nota en cuestión se emitió en el noticiero estelar del lunes 11 de mayo de 2026.

Panamá/En la presentación del segmento de deportes, del noticiero estelar de TVN el martes 12 de mayo, este medio de comunicación ofreció disculpas a su audiencia y a la organización UMA UMA DASH por una publiciación emitida, el día anterior, sobre una actividad realizada el pasado fin de semana en el Hipódromo Presidente Remón.

"En dicha nota se hizo referencia a una carrera celebrada el pasado fin de semana en el Hipódromo Presidente Remón, señalando la participación de los llamados 'therian', cuando en realidad se trataba de una iniciativa orientada a educar sobre la hípica de una forma distinta", así quedó expresado en la disculpa.

TVN Media reitera estas disculpas a UMA UMA DASH y a las personas, que diariamente se informan con su contenido audiovisual y digital, por la imprecisión de la información emitida en la nota que salió al aire el lunes 11 de mayo.

"Lamentamos la imprecisión en la información y cualquier contenido que haya podido ofender a quienes participaron en el evento. Reiteramos nuestras disculpas y nos ponemos a disposición para dar a conocer adecuadamente la visión y los objetivos de UMA UMA DASH".