Panamá/Karla Navas ha estado activa en la búsqueda de un cupo para los Juegos Olímpicos París 2024. A pesar de que no obtuvo la clasificación, expresó su satisfacción por el trabajo realizado.

"En el tema de los Juegos Olímpicos está un poco difícil, estoy en la primera reserva del ranking de salto. Hubo muchas cosas a medida de los resultados", manifestó la gimnasta panameña en una entrevista a TVMAX Deportes. "Estoy feliz con el trabajo que hice y aunque no esté estará mi compañera Hillary que nos representará de la mejor manera", agregó.

Navas buscaba un puesto directo en la cita olímpica y así acompañar a su compatriota, Hillary Heron, en las pruebas de gimnasia de la cita olímpica en París. No obstante existe la posibilidad de que acceda a los Juegos, en caso de que alguna de las clasificadas no pueda competir por lesión.

Durante este año, la istmeña obtuvo la medalla de oro en la prueba de salto de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística realizada el pasado mes de abril en Catar. Aunque este fue un logro importante para su carrera, ella admitió que el salto no es su aparato favorito.

"Me gusta la viga. Para el salto necesitas arrancar con fuerza y tener mucha potencia y en la viga soy más libre", expresó. "Aunque no logré mi sueño, estoy contenta por el ciclo que hice".

Navas es nieta de Guillermo Boyd quien fue un atleta olímpico panameño en la disciplina de la halterofilia.

"Vengo de una familia deportista", señaló. "Estoy orgullosa de mi abuelo Guillermo Boyd. Me hubiera gustado conocerlo, pero cuando nací no lo conocí. Me enorgullece seguir sus pasos y llevar mi apellido en alto, al igual que el nombre de Panamá".

La joven de 19 años indicó que practica la gimnasia a temprana edad, inspirada por las rutinas que veía de las gimnastas en la televisión.

"Prácticamente nací en una viga. Practicaba ballet y me gustaba, pero me gustaba ver a las niñas dando vueltas. Esto me llamaba la atención por la disciplina, en el deporte se requiere disciplina", comentó.

Navas formará parte de la delegación que representará a Panamá en el Campeonato Panamericano de Gimnasia que se realizará en Santa Marta, Colombia, a partir del 19 de mayo.