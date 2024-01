Final Probeis: Federales de Chiriquí derrotaron a las Águilas Metropolitanas en juego 1

Panamá/En el estadio Justino "gato brujo" Salinas de la ciudad de La Chorrera, se realizó el juego 1 de la final de Probeis que definirá al representante de Panamá en la Serie del Caribe que se jugará en el mes de febrero en la ciudad de Miami, Florida.

Los Federales de Chiriquí pegaron primero en un juego de volteretas donde los chiricanos se fueron arriba en el primer episodio con 2 carreas por 0 gracias al poder ofensivo de Joshwan Wrigth, Allen Córdoba y Christian Bethancourt.

Las Águilas Metropolitanas reaccionaron y se fueron arriba 3 carreras por 2 gracias al bateo de Jairo Carrillo, Nicholas Diaz y Ángel Basabe.

Luego los federales de Chiriquí voltearon el marcador en los episodios octavo y noveno para ganar finalmente 5 carreras por 3.

Fernando Pérez fue el lanzador ganador por los chiricanos y destacó la importancia de ganar el primer juego en esta serie a mejor de cinco: "me sentí super bien, gracias a Dios me preparé en el bullpen, me preparé desde antes, me sentí la verdad cómodo y bien con mi pitcheo y atacando primero".

José Mayorga mánager de los Federales de Chiriquí, también coincidió con Pérez sobre la importancia de salir adelante en el juego 1 de esta final de Probeis: "sabíamos que no iba ser fácil, darle crédito a las Águilas la verdad compitieron bastante, hicieron un tremendo partido y eso es bueno para toda la fanaticada también".