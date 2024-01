Aníbal Godoy da un fuerte mensaje por problema de canchas en Panamá

Panamá/Aníbal Godoy, capitán de la Selección de Fútbol de Panamá, emitió un mensaje en el que expresa su preocupación ante la situación de las canchas de fútbol en el país. En muchas de ellas se juegan partidos de la LPF (Liga Panameña de Fútbol).

"Lastimosamente no te retiran los años de carrera que has hecho, en Panamá te retiran las canchas de futbol donde supuestamente es nuestra principal herramienta de trabajo", expresó el jugador en su cuenta de X. "tengo años escuchando un lema que no avanza en nada. 'La liga que siempre soñé'”, agregó.

El llamado de atención de Godoy se da tras un mensaje de su homólogo del CAI, Marlon Ávila, y que fue difundido por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa).

"Me lesioné hace 13 días en el estadio de Los Andes", recordó Ávila. "En una jugada fortuita donde se me queda enganchado el taco en la grama y me lesioné el ligamento cruzado anterior", añadió.

La lesión de Ávila ocurrió en un partido de pretemporada entre el CAI y el Sporting San Miguelito. A pocos días del inicio del Torneo Apertura 2024 de la LPF.