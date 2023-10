¡Así lo dijo! Conoce a quién llamaría Gabriel Gómez en reemplazo del lesionado Jovani Welch

El partido Curazao vs Panamá va por las pantallas de TVMAX este viernes 13 desde las 3:30 pm.

En TVMAX Deportes participó vía zoom Gabriel Gómez quien vistiera los colores de la selección de Panamá por muchos años, el popular "gavilán" analizó el partido que tendrá la sele ante Curazao en Liga de Naciones Concacaf este viernes 13 de octubre.

Sobre la posibilidad de clasificar primero.

"Hoy el panorama se vuelve un poco difícil, intentar pensar que podemos ser rival de Costa Rica, pero yo creo que si estamos en una competición como esta, estamos abiertos a recibir cualquier rival o enfrentarnos a cualquier rival, después, eso de hacer cuentas en el fútbol es muy contradictorio".

A pesar de no tener entrenador, para "Gavilán" destaca que en Costa Rica eso no determina nada: "al final no determina nada porque ellos están buscando la posibilidad de seguir en la selección los que son viejos y los jóvenes brindarse al técnico que sea, de pronto ya tendrían un panorama claro de su nuevo entrenador, pero uno como jugador va a pensar siempre hacer las cosas bien, en este caso sería lo contrario a lo que yo jugaba, enfrentar a Costa Rica, Estados Unidos, México, a Canadá era motivación para nosotros, hoy la motivación de enfrentar a Panamá la va a tener Costa Rica y eso se vuelve peligroso".

Las ausencias de Aníbal Godoy y Jovani Welch.

“Es preocupante lo que se nos presenta en estos dos partidos porque más allá, la calidad de Godoy la conocemos todos, pero para estos partidos también hace falta ese liderazgo que tiene él, que imprime ese talento, esa confianza, ese apoyo de sus compañeros y después uno en teoría dice no está Godoy y el reemplazo que viene siendo en esa posición es Jovani Welch, lástima que se haya lesionado porque era una bonita oportunidad para él ir adquiriendo kilometraje en esa posición pensando en el futuro, ahora lo más seguro creo que tocará por la posición de Cristian Martínez”.

El rival y la cancha.

"Es cuestión de adaptarse, va ser complicado, yo también recuerdo ese día contra Haití en ese doble partido que después terminamos ganándolo en Panamá 1-0 pero son complicados, cancha pequeña, son impredecibles porque tu no encuentras información de rival, después no sabes si han cambiado algunos jugadores, quién se lesionó, a quién convocaron y eso te hace ser un poco más pragmático y que de pronto no vas a encontrar lucidez en el juego por muchas limitantes y lo que busca uno acá y lo que deben hacer los muchachos es tener la puntería fina para poder resolver el partido temprano”.

Relacionado Conoce qué tareas debe cumplir la selección de Panamá para clasificar a la Copa América 2024

A quién llamaría Gabriel Gómez para reemplazar a Jiovani Welch.

“A mí me gusta el hablar con honestidad y usando siempre el sentido común, lo que me caracteriza, yo llevaría a Hurtado, el del CAI, ¿por qué? Porque es dinámico, es intenso, está jugando un torneo internacional de diez puntos, tiene intensidad, es muy buen chico, es muy buen jugador, viene de anotar en Honduras en ese partido contra Motagua que le da el empate a CAI y creo yo que ese hubiese sido ese jugador que pudiese reemplazar a cualquiera en el medio campo”.

Finalmente, Gabriel Gómez presentó su once titular para enfrentar a Curazao:

Portero: Orlando Mosquera.

Defensas: Andrés Andrade, José Córdoba, Fidel Escobar, Michael Amir Murillo y Eric Davis.

Volantes: Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez.

Delantero: Ismael Díaz.

Relacionado Conoce los otros partidos de Liga de Naciones Concacaf

Relacionado Román Torres reconoce lo complicado que será enfrentar a Curazao

Relacionado Édgar Yoel Bárcenas no le ha cerrado las puertas a Europa

Relacionado Panameños Mosquera y Stephens recibieron la convocatoria que salvó sus vidas