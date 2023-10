Édgar Yoel Bárcenas no le ha cerrado las puertas a Europa

Otra jornada de entrenamientos por parte de la selección de Panamá dentro de las instalaciones del Colegio Panamá, cancha sintética de Los Eagles, previo al entrenamiento, el extremo del club Mazatlán, Édgar Yoel Bárcenas atendió a los medios apostados en este sitio.

Bárcenas muy contento habló del gran avance de Michael Amir Murillo quien ahora juega en el Olympique de Marsella de la Ligue 1 en Francia, destacando que, para él, Murillo juega en el mejor club de Francia: "estar ahí, lo que exige estar en un equipo de esa magnitud, merece mi respeto la verdad y bueno contento porque sea un amigo cercano y que siga demostrando".

El popular "mago" recordó que siempre está atento al fútbol de Panamá: "estoy pendiente jornada tras jornada, sobre todo del Árabe Unido y me alegra mucho que estemos ahí con sensaciones diferentes sobre todo porque ya el resultado es relativo, se puede ganar, se puede empatar, se puede perder, pero ya las sensaciones son diferentes, el equipo juega a otra cosa y esperemos que puedan clasificar".

Bárcenas también tuvo buenos comentarios del Club Atlético Independiente club panameño que ha clasificado a la Liga de Campeones de Concacaf: "muy feliz por cómo lo están haciendo, ves al CAI y te gusta lo que hacen, son un equipo alegre, divertido, sabe que en cualquier momento puede anotar, dan esa sensación y bueno contento que sigan así y ojalá le puedan ganar al Real Estelí".

Finalmente, Édgar Yoel Bárcenas confirmó que no le ha cerrado las puertas a Europa: "la verdad no le he cerrado las puertas, si es cierto que estoy en una buena liga, una liga que da mucho para el jugador, pero yo estoy, ahorita mi presente quiero hacer las cosas bien y si hay una oportunidad de regresar, la valoraría".

Relacionado Panameña Natis golea por América de Cali en Copa Libertadores Femenina

Relacionado Panameños Mosquera y Stephens recibieron la convocatoria que salvó sus vidas