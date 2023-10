¡Sorprendente! Orlando Mosquera vivió momentos de angustia antes de salir de Israel

Sin duda una de las experiencias por la cual nadie quiere pasar es estar en medio de un conflicto bélico y si juegas para un club donde caen bombas, peor aún.

Orlando Mosquera, guardameta de la selección de Panamá y del Maccabi Tel Aviv FC en Israel, narró con lujo de detalles cómo vivió esas horas previo a su viaje a Panamá para unirse a la selección nacional quien tendrá compromisos en la Liga de Naciones de Concacaf ante Curazao y Guatemala.

Este martes los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen regresaron a sus trabajos para preparar sus partidos y previo a este entrenamiento el guardameta Orlando Mosquera explicó un poco sobre la logística que se realizó para poder salir de Israel y unirse a la selección:

"El equipo se pudo mover muy bien, el día que empieza lograron conseguir los boletos, no solo a mí, a los compañeros extranjeros del club nos lograron sacar, un poco nervioso porque pudimos presenciar camino al aeropuerto varios misiles que habían enviado de momento las alarmas todo eso, pero logramos salir, el equipo se movió bien, consiguió un vuelo a Grecia, ya ahí consiguieron otro boleto a España, acá la Fepafut se pudo manejar muy bien y me logró cambiar los pasajes de avión para estar lo más pronto posible en Panamá".

Ya más específico, Mosquera narró que a la hora que iniciaron los bombardeos estaba dormido: “me levanté a las ocho de la mañana y vi muchos chats de parte del equipo y no sabía qué estaba sucediendo hasta que me informaron bien, que me metiera al refugio de mi apartamento, porque habían atacado Israel y que mantuviera la calma y esperar nuevas informaciones, gracias a Dios pude manejar la tranquilidad, la gente del equipo y la embajadora me chateó para que estuviera al tanto de lo que estaba sucediendo y solo me toco esperar para a que el equipo se moviera como se movió y poder salir del país”.

Actualmente Orlando Mosquera junto a Luis "Manotas" Mejía y César Samudio, batallan por ganar la titularidad en la selección de Panamá para estos compromisos ante Curazao el 13 de octubre y Guatemala el 17 de octubre: "la relación de nosotros, de los porteros es muy buena, muy, muy sana la competencia, trabajamos siempre al máximo porque nos puede tocar a cada uno, bien le tocó a Luis el primer partido, después le toca a Samudio y se ha visto el buen trabajo de todos nosotros, nos ayudamos mutuamente, entreno día a día para eso trabajamos", sentenció Mosquera.

