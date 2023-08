Bolivia vs Panamá: ¿Cuántos juveniles de 'La Verde' jugarán contra los canaleros en Cochabamba?

La selección de Panamá ya tiene a sus jugadores convocados para el partido ante Bolivia en territorio sudamericano que se jugará el próximo domingo 27 de agosto.

Es válido informar que la selección de Bolivia dirigida por el argentino Gustavo Costas realizó una convocatoria donde destacan un total de siete jugadores menores de 20 años de edad para enfrentar a Panamá.

La base de la Verde son los clubes The Strongest y Always Ready, además que el director técnico argentino citó a varios jugadores de la categoría Sub-20. Los jugadores de Bolívar no los llamaron porque están centrados en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Always Ready suma a los jugadores Pablo Vaca, Marcelo Suárez, Diego Medina, Héctor Cuéllar, Julio Herrera, Adalid Terrazas y José Martines.

Mientras que The Strongest, club donde militó muchos años el artillero panameño Rolando Blackburn, tiene convocados a Guillermo Viscarra, Adrián Jusino, Carlos Roca, Luciano Ursino y Jaime Arrascaita.

Desde Bolivia informan que Costas mantiene su objetivo de dar un espacio a jugadores jóvenes y en esta oportunidad citó a a Efraín Morales, Denilson Durán, Bruno Poveda, Carlos Sejas, Enzo Monteiro, Miguel Terceros y Fernando Nava, todos son menores de 20 años.

Las novedades para este amistoso son: Braulio Uzaezaña (Blooming), Daniel Rojas (Oriente Petrolero) y Víctor Ábrego (FC Universitario).

Los entrenamientos de la selección de Bolivia arrancan el jueves 24 de esta semana para luego viajar a Cochabamba el sábado 26.

Con información de La Razón (Bolivia).

En una entrevista dada a medios de comunicación bolivianos, Gustavo Costas expuso las deficiencias que tiene su federación y el fútbol boliviano: