Cecilio Waterman: Ricardo Icaza participó en el Denganche y se reveló un secreto del goleador

El atacante panameño Cecilio Waterman sigue silenciando a sus detractores en uno de los clubes más grandes de Perú, el Alianza Lima.

Están todos sorprendidos por este inicio que ha tenido el panameño, luego de recibir una gran cantidad de críticas por el fichaje de Waterman por parte del club blanquiazul.

Ricardo Icaza de TVN Media y conductor de TVMAX Deportes fue contactado por el programa el Denganche donde reveló secretos nunca antes sacados a la luz sobre esos días en que Cecilio Waterman recibía las críticas pesadas hacia él.

"En una conversación con Cecilio Waterman cuando firmó, me dijo que quería llegar con ese perfil bajo, que no se tenga tanta expectativa porque yo en la cancha quiero hacer lo que he hecho siempre, tratar de callar bocas y no en el mal sentido, sino en poder llenar las expectativas y creo que cuatro fechas con tres goles, creo que está cumpliendo" destacó Icaza.

"Podríamos decir que se subestimó y que incluso afirmaban que no sabía recepcionar una pelota, pero yo veía eso y me sorprendía porque él era un jugador que tenía 14 años trabajando y que incluso no ha regresado a Panamá, siempre estuvo fuera del país", dijo Ricardo Icaza.

Cecilio Waterman, el talentoso delantero panameño, está dejando una huella imborrable en el fútbol peruano con su destacada actuación en Alianza Lima. Desde su llegada al club, Waterman ha demostrado ser un jugador clave, anotando tres goles en tan solo cuatro jornadas, lo que lo convierte en una pieza fundamental en el esquema del equipo dirigido por el estratega Alejandro Restrepo.

Con una carrera que lo ha llevado a jugar en diversos equipos, Waterman dejó su huella en el fútbol chileno con su paso por el club Cobresal, donde demostró su capacidad goleadora y su habilidad para desequilibrar en el área rival. Su experiencia en el fútbol internacional lo ha preparado para enfrentar los desafíos en la liga peruana, donde ha encontrado un ambiente propicio para desplegar su talento.

Además de brillar en el ámbito de clubes, Waterman es un pilar fundamental en la selección nacional de Panamá, bajo la dirección del experimentado entrenador Thomas Christiansen. Su capacidad para marcar goles y su habilidad para crear oportunidades de gol lo convierten en un jugador indispensable para el combinado panameño, que busca destacar en competiciones internacionales.

Con su velocidad, habilidad técnica y olfato goleador, Cecilio Waterman se ha ganado el reconocimiento de la afición peruana y panameña por igual. Su contribución al éxito de Alianza Lima y su papel destacado en la selección de Panamá lo posicionan como una figura destacada en el panorama futbolístico de la región. Sin duda, seguiremos viendo grandes actuaciones de este talentoso jugador en el futuro cercano.

