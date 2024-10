Conoce los convocados para el segundo microciclo de Panamá Sub-20

Los entrenamientos serán desde este lunes 7 al miércoles 9 de octubre en el COS Sports Plaza, en horario de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.

Panamá/Tras su histórica clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, la Selección Sub-20 Masculina de Panamá ha retomado los entrenamientos con miras a prepararse para esta importante cita internacional.

El pasado lunes 30 de septiembre, el equipo dirigido por Jorge Dely Valdés inició un nuevo ciclo de trabajo con la mirada puesta en perfeccionar el rendimiento y consolidar la estrategia del grupo. Este proceso es crucial para fortalecer el conjunto de cara al exigente torneo que reúne a las mejores promesas del fútbol mundial.

Para continuar con su preparación, Dely Valdés ha convocado a un total de 31 jugadores para un segundo microciclo de entrenamientos, que se llevará a cabo del lunes 7 al miércoles 9 de octubre en las instalaciones del COS Sports Plaza, en horarios de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. Los futbolistas convocados deberán presentarse el lunes 7 de octubre a las 7:00 a.m. en el Estadio Luis Cascarita Tapia para iniciar este nuevo ciclo.

La clasificación a un Mundial Sub-20 es siempre un hito importante para cualquier nación futbolística. Desde su creación en 1977, el Mundial Sub-20 de la FIFA ha sido un escenario donde han emergido futuras estrellas del fútbol. Grandes nombres como Diego Maradona, Lionel Messi, y Paul Pogba se dieron a conocer en este torneo. Panamá ha tenido participaciones destacadas en varias ediciones del Mundial Sub-20, lo que demuestra el crecimiento del fútbol juvenil en el país. Este nuevo ciclo de entrenamientos subraya la ambición de los panameños por seguir compitiendo al más alto nivel.

A continuación, se presenta la lista de los jugadores convocados para este segundo microciclo:

ARQUEROS

Daniel Hughes (Panama City FC)

Sean Deane (CD Plaza Amador)

Ian Flores (San Francisco FC)

Cecilio Burgess (UMECIT FC)

DEFENSAS

David López (Academia CDE)

Juan Hall (Herrera FC)

Joseph Jones (CD Plaza Amador)

Aimar Sánchez (CD Plaza Amador)

Jhoamir Hills (San Francisco FC)

Alexis Cedeño (Sporting SM)

Julio Rodríguez (CD Plaza Amador)

Ángel Díaz (Tauro FC)

Erick Díaz (Tauro FC)

Ariel Arroyo (Deportivo Árabe Unido)

Antony Herbert (Deportivo Árabe Unido)

VOLANTES

Blás Pérez (Tauro FC)

Joel Garcés (Alianza FC)

José González (Herrera FC)

Rolando Batista (Panama City FC)

Daivis Raúl (Potros del Este)

Moisés Garibaldo (San Francisco FC)

José Marengo (Sporting SM)

Oldemar Castillo (Sporting SM)

Kevin Bernal (Tauro FC)

Éric Moreno (CD Universitario)

Anel Ryce (CD Plaza Amador)

Giovany Herbert (Deportivo Árabe Unido)

Allan Saldaña (CD Universitario)

Kairo Walters (CD Plaza Amador)

DELANTEROS

Kevin Walder (CD Plaza Amador)

Josué Vergara (Tauro FC)

La expectativa es alta para esta nueva generación de futbolistas panameños que buscarán hacer historia en Chile 2025, un evento que siempre ha servido como plataforma para futuras leyendas del fútbol mundial.

Con información de FPF.