Copa Oro | Panamá vs Jamaica: Minuto a minuto EN VIVO partido del grupo C

Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto del Panamá vs Jamaica por la Copa Oro 2025!

Arrancamos la cobertura en vivo del emocionante duelo entre Panamá y Jamaica, correspondiente a la última jornada del Grupo C de la Copa Oro 2025, que se disputará en el Q Stadium. Un enfrentamiento decisivo para ambas selecciones, con la clasificación y el liderato del grupo en juego.

La Selección Nacional de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, llega como líder del Grupo C con 6 puntos y una diferencia de goles de +4, tras sus victorias ante Guadalupe (5-2) y Guatemala (1-0). Con una victoria o un empate hoy, los canaleros asegurarán el primer lugar del grupo y avanzarán a los cuartos de final por décima vez en su historia.

Pero hay más en juego. Christiansen y su equipo buscan hacer historia al convertirse en la primera selección panameña que logra un puntaje perfecto de 9 de 9 puntos en una fase de grupos de Copa Oro. Un logro que sellaría con contundencia el buen momento del onceno nacional.

Al frente estarán los Reggae Boyz, liderados por el técnico inglés Steve McClaren, quienes suman 3 puntos luego de una caída ante Guatemala (0-1) y una ajustada victoria frente a Guadalupe (2-1). Los jamaiquinos necesitan ganar y mejorar su diferencia de goles para aspirar al primer puesto o, al menos, garantizar su pase a la siguiente ronda.

Panamá nunca ha vencido a Jamaica en partidos de Copa Oro, con un empate y una derrota en los dos enfrentamientos previos en esta competición. No obstante, en el historial general entre ambos países, los panameños dominan con 9 victorias, 7 empates y 4 triunfos caribeños en 20 enfrentamientos.

Todo está listo para vivir este duelo clave. Sigue con nosotros cada jugada, cada emoción y cada gol de este Panamá vs Jamaica que definirá el futuro del Grupo C en la Copa Oro 2025.

¡Comenzamos!

¿Qué necesita Panamá y Jamaica para clasificar a cuartos de final en la Copa Oro 2025?

El Grupo C de la Copa Oro 2025 entra en su última jornada con todo por definirse, y aunque Panamá lidera la tabla con puntaje perfecto, la clasificación matemática aún no está sellada. Por su parte, Jamaica llega con más urgencias, sabiendo que su margen de error es mínimo. A continuación, repasamos todos los escenarios posibles para ambas selecciones de cara a los cuartos de final.

¿Qué necesita Panamá para avanzar?

La Selección Nacional, bajo el mando de Thomas Christiansen, suma 6 puntos en dos presentaciones y lidera el Grupo C con una diferencia de goles de +4, lo que la coloca en una posición ventajosa. Si bien su clasificación es virtual, aún no es matemática, por lo que el partido ante Jamaica será clave para asegurar el boleto.

Si Panamá gana o empata , avanzará como líder del grupo con 9 o 7 puntos , respectivamente. Este es el objetivo principal del equipo: clasificar en el primer lugar y mantener el invicto.

, avanzará como con , respectivamente. Este es el objetivo principal del equipo: clasificar en el primer lugar y mantener el invicto. Si pierde , aún puede clasificar como segundo, pero dependerá de dos factores:

, aún puede clasificar como segundo, pero dependerá de dos factores: Que Jamaica no gane por una diferencia mayor que la actual de Panamá ( +4 ).

no gane por una diferencia mayor que la actual de Panamá ( ). Que Guatemala no supere la diferencia de goles de Panamá en caso de vencer a Guadalupe.

Es decir, una derrota no elimina automáticamente a Panamá, pero sí puede poner en riesgo su continuidad si los resultados en el otro partido no le favorecen.

¿Qué necesita Jamaica para avanzar?

Los Reggae Boyz, dirigidos por Steve McClaren, suman 3 puntos luego de una derrota ante Guatemala (0-1) y una victoria frente a Guadalupe (2-1). Su clasificación está abierta, pero deben sumar puntos para evitar una eliminación anticipada.

Si Jamaica vence a Panamá , llegará a 6 puntos y se clasificará. Su posición dependerá de la diferencia de goles:

, llegará a y se clasificará. Su posición dependerá de la diferencia de goles: Será primero del grupo si logra una victoria que lo coloque con una mejor diferencia que Panamá.

si logra una victoria que lo coloque con una mejor diferencia que Panamá. Será segundo , si gana, pero no alcanza esa diferencia.

, si gana, pero no alcanza esa diferencia. Si empata , alcanzará los 4 puntos y necesitará que:

, alcanzará los y necesitará que: Guatemala empate o pierda ante Guadalupe .

ante . Si Guatemala gana , quedaría con 6 puntos y dejaría fuera a Jamaica, que se estancaría en 4.

, quedaría con y dejaría fuera a Jamaica, que se estancaría en 4. Si pierde , se quedará con 3 puntos y dependerá de una combinación muy específica:

, se quedará con y dependerá de una combinación muy específica: Que Guatemala no gane, y que Guadalupe no logre una goleada histórica que supere la diferencia de goles (Jamaica tiene 0, Guadalupe tiene -4).

En conclusión, el Panamá vs Jamaica no solo definirá el primer lugar del grupo, sino también el destino de una selección que podría quedar eliminada prematuramente. La calculadora está sobre la mesa, pero los goles y el rendimiento en cancha serán los que terminen dictando sentencia en este cierre dramático del Grupo C de la Copa Oro 2025.