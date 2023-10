Costa Rica vs Panamá: Conoce más de los audios que expone el miedo de periodistas ticos

La selección de Panamá clasificó a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf y ganaron el derecho de optar por meterse a la Copa América Conmebol 2024, luego de ser la selección con mejor puntuación en la fase de grupos de la Liga A.

En TVMAX Deportes expusieron el sentir de la prensa costarricense previo a los resultados de este martes 17 de octubre: "no es que le tenga miedo, pero prefiero el camino más fácil, pero es que Panamá nos tiene bajo el zapatao, mi corazón probablemente me podnría en una posición como porrista, pero la realidad y la cabeza me dice que no tenemos con qué ir a sacarle pecho".

Era parte del debate que sostenían periodistas ticos referente a su compromiso en cuartos de final y así fue, Panamá quedó emparejado con Costa Rica para los partidos del 16 y 20 de noviembre, primero en San José y el partido de vuelta en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Una vez finalizada la Fase de Grupos de la Liga A, que tuvo lugar en septiembre y octubre, los dos mejores equipos de cada grupo: Panamá y Trinidad y Tobago (Grupo A) y Jamaica y Honduras (Grupo B), han avanzado a los Cuartos de Final, uniéndose a las cuatro naciones mejor clasificadas de la Liga A (basado en el Ranking de Concacaf de marzo 2023) que recibieron un pase directo a los Cuartos de Final: Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos.