Costa Rica vs Panamá: ¿Cuál es la realidad sobre el estado físico de Joel Campbell?

Todas las emociones de la Liga de Naciones Concacaf por las pantallas de TVMAX y el partido Costa Rica vs Panamá el jueves 16 de noviembre desde las 10:00 pm.

Luego de los rumores sobre la lesión del internacional tico Joel Campbell, la fedearción de fútbol de Costa Rica emitió un comunicado el cual actualiza la condición de salud de Campbell.

El departamento de comunicación de la Fedefútbol comunicó que el jugador avanzó de gran manera y ya está entrenando de manera normal con el grupo.

Joel Campbell no jugó en los dos últimos con la Liga Deportiva Alajuelense en la liga local, el atacante se sumó a los entrenamientos de la selección de Costa Rica el lunes, pero no pudo entrenar a la par de sus compañeros, realizó trabajos especiales de recuperación en la mañana y en la tarde se unió a sus compañeros de selección.

La Fedefútbol informó: "Los jugadores bajo seguimiento médico, Joel Campbell y Alejandro Bran, se encuentran entrenando con normalidad".

Thomas Christiansen en conferencia de prensa.

Mientras que en Panamá, el entrenador de la selección nacional Thomas Christsiansen, realizó una conferencia de prensa en el auditorio de la Federación Panameña de Fútbol donde dejó claro algunos puntos previo al partido contra Costa Rica:

"Creo que es el equipo con el que más nos hemos enfrentado, con balance positivo. No deja de ser una eliminatoria nueva, con un aliciente de ir a la Copa América, además del Final Four de la Nations League".

"También ha venido un nuevo técnico con otras ideas y viene a cambiar. Si ven que lo anterior no les funciona, buscarán algo nuevo y eso es lo que han hecho. Hay jugadores que no conocemos, pero no nos sorprende".

"Creo que es parte del fútbol, vienen y se van entrenadores. Nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera”.

"No conocemos al 'profe' y su idea, pero tomamos como referencia sus trabajos anteriores y viéndolos tenemos una idea de cómo pueden salir".

La selección de Panamá viajará este miércoles 15 de noviembre hacia San José, Costa Rica y así encarar el partido de ida en el estadio Ricardo Saprissa´el jueves 16 de noviembre. El partido de vuelta se jugará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez el próximo 20 de noviembre.

Estos partidos son los correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf que otorga boletos para el Final Four y la Copa América 2024.