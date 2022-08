¿En qué se diferenció el Alianza del juego de vuelta al de la ida ante Alajuelense?

Las posibilidades de una clasificación a cuartos de final de la Liga Concacaf eran pocas, sin embargo el Alianza FC mostró una imagen distinta y sacó un empate ante la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio de la Universidad Latina de Penonomé.

El marcador de 1-1, del partido de vuelta, contrastó con el 0-5 recibido por el Alianza en la ida, el pasado 18 de agosto. Aunque el resultado no alcanzó para lograr el pase a la próxima fase, evidenció que algo cambió en las filas verdolagas durante esta semana.

"Esta ha sido una experiencia de la que hemos aprendido mucho", expresó el técnico del Alianza, Jair Palacios en entrevista a Somos La Sele. "A estos jóvenes no se les puede cuestionar, a la directiva no se le puede cuestionar. Ayer me di cuenta de una generación que va de qué hablar en el fútbol panameño".

Para Palacios, la diferencia principal radicó en que los jugadores, especialmente los más jóvenes, se desempeñaron con mayor soltura; algo distinto a lo ocurrrido hace una semana en la que afrontaron su primera experiencia en un torneo regional con nerviosismo.

"A mí me hubiera gustado ganar en Costa Rica, pero hubo cosas internas que no puedo conversar acá", reconoció. "Para mí hubo mucha ganancia. Ver a muchachos de 18 años fajándose en la cancha. Más que no hayan podido clasificar, es lo que se ha ganado acá", indicó.

El estratega de origen colombiano manifestó que le gusta trabajar con jugadores jóvenes y augura que sus dirigidos continuarán su desarrollo como jugadores hasta consolidar sus carreras.

"Creo que a medida que el equipo vaya creciendo, irá mostrando condiciones", señaló. "A esto hay que darle tiempo".

Sobre su futuro con el Alianza, Palacios declaró que su contrato expira en diciembre y que ese tema no es algo que le preocupe en este momento.

"Yo tengo contrato hasta el 15 de diciembre. Tengo una buena comunicación con ellos y no me preocupa eso", puntualizó.