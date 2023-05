¡Imperdible! Despedida inolvidable para Erick Davis en Eslovaquia

El seleccionado nacional, Erick Davis disputó su último partido con el FC DAC 1904 del fútbol profesional de Eslovaquia y fue el momento ideal para que el panameño recibiera un merecido homenaje luego de vestir los colores de esa entidad por espacio de ocho años.

Los compañeros le hicieron todo un pasillo de honor una vez se realizó el cambio al minuto 85 del partido, donde los aficionados ovacionaron el nombre de Erick Davis demostrando que dejó un sello importante en esa entidad. El FC DAC 1904 derrotó 1-0 a Banská Bystrica.

Como si fuera poco, el club eslovaco le preparó un video emotivo agradeciéndole su paso por el FC DAC 1904 presentando los mejores momentos que tuvo Eric Davis en el equipo.

En su cuenta oficial de Instagram, Erick Davis dejó un mensaje para toda la afición de FC DAC 1904:

"Si volviera a nacer le pediría a Dios que me traiga a Eslovaquia nuevamente para defender con el alma esta camiseta me cuesta, me cuesta mucho irme quiero agradecerle a los fanes por su gran amor y cariño que me han brindado desde que llegue aquí, los llevare en mi corazón el resto de mi vida mañana será un día difícil pero especial, imborrable".

En ocho temporadas con el FC DAC 1904 Erick Davis participó en 190 partidos, incluyendo la liga doméstica, y torneos continentales, anotó 21 goles y dio 27 asistencias.